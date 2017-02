Invitation de la presse - Annonce concernant le prolongement de l'avenue du Labrador







BAIE-COMEAU, QC, le 24 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports, M. Laurent Lessard, ainsi que le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, ministre responsable du Plan Nord et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, M. Pierre Arcand, invitent les représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle ils procéderont à une annonce concernant le prolongement de l'avenue du Labrador. Pour l'occasion, ils seront accompagnés du maire de Baie-Comeau, M. Claude Martel.

Cet événement aura lieu :

Date : Lundi 27 février 2017



Heure : 9 h 30



Lieu : Innovation et développement Manicouagan

1910, avenue Charles-Normand

Baie-Comeau (Québec)

*Veuillez noter qu'une prise de photo à l'extérieur aura lieu à la suite de la conférence de presse

SOURCE Cabinet du ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports

Communiqué envoyé le 24 février 2017 à 15:58 et diffusé par :