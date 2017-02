Rio Tinto encourage les athlètes des Jeux du Québec hiver 2017







MONTRÉAL, le 24 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Rio Tinto est heureux de participer à la 52e finale des Jeux du Québec hiver 2017 en tant que partenaire collaborateur. À ce titre, un montant 300 000 dollars a été accordé par le Groupe afin de supporter cet événement d'envergure, qui aura lieu du 24 février au 4 mars à Alma, Saguenay - Lac-Saint-Jean. En plus de sa participation financière, Rio Tinto fournit également les médailles fabriquées en aluminium qui seront remises aux quelque 3 200 athlètes.

En marge de la cérémonie d'ouverture des Jeux du Québec hiver 2017, Guy Gaudreault, directeur général de l'Aluminerie Saguenay - Lac-Saint-Jean de Rio Tinto affirme: « Les Jeux du Québec sont un événement rassembleur pour toute la communauté régionale. Nous sommes très fiers d'y être associé et je me réjouis du dynamisme dont les organisateurs et la population ont fait preuve depuis les touts début de la mise en candidature de Ville d'Alma. Rio Tinto encourage les saines habitudes de vie, qui ont un impact positif sur le développement des jeunes. Avec ce partenariat, nous investissons dans notre relève de demain ».

Entièrement fabriquées dans la région, les médailles représentent un symbole important au Saguenay - Lac-Saint-Jean : l'aluminium. « Ce produit régional souligne le savoir-faire et l'expertise de nos employés et partenaires avec qui nous fabriquons de l'aluminium avec la plus faible empreinte carbone au monde», ajoute Monsieur Gaudreault.

Une vidéo sur la production des médailles en aluminium est entre autres disponible sur la page Facebook des Jeux du Québec : https://www.facebook.com/LesJeuxduQuebec/videos/1164414870304452/

Rio Tinto tient à remercier Sports Québec, toute l'équipe de la 52e finale des Jeux du Québec à Alma ainsi que les nombreux bénévoles pour le travail colossal qu'ils accomplissent depuis près de deux ans.

