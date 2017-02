La FCCQ félicite la Caisse de dépôt et placement du Québec pour ses rendements financiers







MONTRÉAL, le 24 févr. 2017 /CNW Telbec/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) félicite la Caisse de dépôt et placement du Québec (la Caisse) qui a enregistré un rendement moyen pondéré de 10,2 % sur cinq ans et de 7,6 pour l'exercice 2016, générant un actif net de 270,7 milliards de dollars.

« Une fois de plus, nous devons souligner la qualité du travail accompli par l'équipe de la Caisse. Malgré un contexte économique mondial incertain, depuis 2012, les nouveaux investissements et engagements de la Caisse au Québec ont atteint 13,7 milliards de dollars, dont 2,5 G$ en 2016 », a déclaré Stéphane Forget, président-directeur général de la FCCQ, pour qui ces résultats ont des retombées positives pour l'ensemble de l'économie québécoise.

Rappelant que la Caisse joue de plus un rôle de premier plan au sein de l'économie du Québec, la FCCQ salue les initiatives de l'organisme qui soutient notamment les entreprises à différentes étapes de leur croissance. « En misant sur des entreprises qui ont des projets d'expansion ailleurs au Canada et à l'international, la Caisse devient un partenaire essentiel auprès des entreprises qui cherchent à percer de nouveaux marchés et à faire leurs marques dans un monde des plus compétitifs », a souligné Stéphane Forget, président-directeur général de la FCCQ.

Pour la FCCQ, l'investissement dans Bombardier et le projet du REM, sont des retombées concrètes du rôle de la Caisse dans l'économie québécoise. « Avec la récente reconduction du mandat de Michael Sebia à la tête de l'organisme, nous sommes confiants que l'année qui vient apportera son lot d'opportunités pour stimuler la croissance des entreprises du Québec », a conclu Stéphane Forget.

