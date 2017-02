Grâce au Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées, la Municipalité de Montebello bénéficiera d'un nouveau réservoir d'eau potable







MONTEBELLO, QC, le 24 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Les gouvernements du Canada et du Québec protègent la santé de la population et contribuent à la préservation des cours d'eau en investissant dans des projets qui garantissent le maintien et l'efficacité des réseaux d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées et s'assurent ainsi de répondre aux besoins croissants des collectivités. Ces investissements permettront aussi de créer des emplois et de faire croître l'économie régionale.

Le député fédéral d'Argenteuil - La Petite Nation, M. Stéphane Lauzon, au nom du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Amarjeet Sohi, ainsi que le député provincial de Papineau, M. Alexandre Iracà, au nom du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, M. Martin Coiteux, ont annoncé un investissement de 655 700 $ pour la mise en place d'un nouveau réservoir d'eau potable à Montebello, en Outaouais, dans le cadre du Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU). L'aide financière accordée à cette municipalité contribuera à maintenir, à renouveler ou à développer ses infrastructures afin d'assurer la production et la distribution d'une eau potable de qualité aux résidents.

Le gouvernement du Canada investira 395 000 $ pour ce projet et le gouvernement du Québec accordera une aide financière de 260 700 $, pour une contribution totale conjointe de 655 700 $. La municipalité complétera le financement.

Rappelons que l'approbation de ce projet a été rendue possible grâce à la signature de l'entente de financement bilatérale Canada-Québec en juillet 2016 qui permet de financer des projets liés à l'eau dans l'ensemble du Québec.

Citations

« Cet investissement essentiel dans les infrastructures liées à l'eau à Montebello démontre l'engagement du gouvernement du Canada à assurer aux Canadiens l'accès à des services adéquats et durables, aujourd'hui et dans les années à venir. Nous continuerons de collaborer étroitement avec nos partenaires pour réaliser des investissements judicieux dans les infrastructures afin de protéger l'environnement et de préserver la santé publique tout en favorisant la croissance économique et la création d'emplois bien rémunérés pour la classe moyenne. »

Le député fédéral d'Argenteuil - La Petite Nation, M. Stéphane Lauzon, au nom du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Amarjeet Sohi

« Grâce à l'entente fédérale-provinciale relative au Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées, la Municipalité de Montebello pourra réaliser un projet répondant à ses besoins en matière d'eau potable. L'appui financier annoncé aujourd'hui démontre que c'est en travaillant en partenariat que nous améliorons la qualité de vie de nos concitoyens. »

Le député provincial de Papineau, M. Alexandre Iracà, au nom du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, M. Martin Coiteux

Faits en bref

Rappelons que grâce à son taux d'aide de base de 83 %, le Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées permet aux municipalités de réaliser des investissements de près de 800 millions de dollars. Le fonds comporte une enveloppe d'aide financière de 363,8 millions de dollars provenant du gouvernement du Canada à laquelle s'ajoute une contribution du gouvernement du Québec de 300 millions de dollars, ce qui porte le montant global de l'aide à près de 664 millions de dollars, pour la période de 2016 à 2018.

à laquelle s'ajoute une contribution du gouvernement du Québec de 300 millions de dollars, ce qui porte le montant global de l'aide à près de 664 millions de dollars, pour la période de 2016 à 2018. Ce fonds fait partie du plan Investir dans le Canada , le plan historique de plus de 180 milliards de dollars du gouvernement du Canada visant à améliorer le transport en commun, les infrastructures vertes et sociales, les corridors de transport et les portes d'entrée qui appuient le commerce ainsi que les collectivités rurales et les collectivités du Nord.

Liens connexes

Le programme d'aide financière FEPTEU :

