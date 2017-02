Invitation aux médias - Soutien au secteur du jeu vidéo

QUÉBEC, le 24 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Le ministre des Finances, M. Carlos J. Leitão, et le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal,...

QUÉBEC, le 24 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française, M. Luc Fortin, convie les représentantes et représentants des médias à...