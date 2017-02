La BCU Foundation investit dans la salle de l'Histoire canadienne du Musée de l'histoire







GATINEAU, QC, le 24 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Le Musée canadien de l'histoire est heureux d'annoncer que la BCU Foundation lui versera 100?000 $ pour sa nouvelle exposition emblématique, la salle de l'Histoire canadienne. Cette salle constituera l'exposition la plus importante, la plus complète et la plus captivante jamais réalisée sur l'histoire du pays. Elle sera inaugurée le 1er juillet 2017, le jour où les Canadiens et les Canadiennes célébreront le 150e anniversaire de la Confédération.

La BCU Foundation est l'un des organismes de bienfaisance principaux qui oeuvrent à la croissance dynamique et au développement à long terme de la communauté ukrainienne du Canada. Créée en 2006, la fondation soutient des projets culturels et éducatifs réalisés au pays.

« Le généreux appui de la BCU Foundation aidera le Musée à raconter l'histoire remarquable du Canada et de sa population aux générations actuelles et futures », a expliqué Mark O'Neill, président-directeur général du Musée canadien de l'histoire. « Ce don représente un legs précieux et impérissable pour tous les Canadiens et Canadiennes. »

« La BCU Foundation est fière de faire cet important investissement dans la salle de l'Histoire canadienne. Nous sommes honorés d'appuyer le Musée, qui souligne ainsi le 150e anniversaire de la Confédération », a déclaré Roman Medyk, président du conseil d'administration de la BCU Foundation. « Notre don vient rendre hommage aux générations de Canadiens d'origine ukrainienne qui ont contribué à bâtir, à enrichir et à façonner ce pays, et il aidera à transmettre à tous les Canadiens un héritage durable, célébrant notre riche diversité. »

La salle de l'Histoire canadienne raconte l'histoire du pays comme jamais auparavant. Les visiteurs découvriront divers récits du Canada à partir du vécu et du point de vue de véritables acteurs de l'histoire. Ils y parcourront les chemins de notre mémoire collective, marquée tant par les conflits, les luttes et les pertes que par les réalisations, les exploits et l'espoir. Cette nouvelle exposition emblématique met en lumière l'héritage impérissable que nous ont légué les générations passées - un patrimoine vivant et en constante évolution dans le Canada que nous connaissons aujourd'hui.

La création de la salle est financée par le gouvernement du Canada, avec le concours de donateurs partout au pays.

Situé sur les rives de la rivière des Outaouais à Gatineau, au Québec, le Musée canadien de l'histoire attire plus de 1,2 million de visiteurs chaque année. Le rôle principal du Musée est d'accroître la connaissance, la compréhension et le degré d'appréciation des Canadiens à l'égard d'événements, d'expériences, de personnes et d'objets qui incarnent l'histoire et l'identité canadiennes, ainsi que de les sensibiliser à l'histoire du monde et aux autres cultures. Le travail du Musée canadien de l'histoire est rendu possible en partie grâce au soutien financier du gouvernement du Canada.

