Boeuf Québec : c'est parti!

LONGUEUIL, QC, le 24 févr. 2017 /CNW Telbec/ - La Société des parcs d'engraissement du Québec (SPEQ) est fière de s'associer à Colabor pour lancer la campagne « Partenaires Boeuf Québec », la plus importante démarche filière apportant le boeuf élevé au Québec dans l'assiette des consommateurs. Dès le 28 février, 200 bouvillons par semaine seront mis en marché en tant que « Boeuf Québec », soit 11% de la production québécoise, et dont la viande sera distribuée dans les boucheries et les restaurants. Ce programme profite d'un important partenariat qui sera dévoilé lors du lancement officiel du programme le 8 mars prochain.

L'événement du 8 mars est vraiment HISTORIQUE parce qu'il est le fruit de producteurs qui ont décidé de se prendre en main pour relancer leur industrie en ouvrant le dialogue avec le consommateur québécois. C'est le fruit de la rencontre entre le plus important distributeur québécois Colabor et les producteurs de bouvillons, qui conviennent ensemble de mettre au monde le Boeuf du Québec. « Nous sommes fiers de rendre le boeuf du Québec accessible aux consommateurs québécois. À titre de leader dans la distribution québécoise, Colabor est heureux d'initier ce programme conjointement avec les producteurs pour relancer la production de manière durable », a commenté Michel Gagné, directeur général, Viandes Lauzon et Viandes Décarie, divisions de Colabor.

On n'a jamais vu dans l'industrie du boeuf au Québec un tel partenariat national qui va du producteur au consommateur. C'est le plus beau projet dans la production bovine en 40 ans au Québec! « Depuis toutes ces années, les producteurs québécois produisent du boeuf parmi le meilleur au monde. Aujourd'hui, les producteurs souhaitent offrir fièrement leur produit aux familles québécoises. Le logo Partenaires Boeuf Québec, c'est la promesse d'un boeuf de la plus grande qualité, élevé au Québec, dans une perspective de production durable » a déclaré Jean-Sébastien Gascon, coordonnateur du programme Partenaires Boeuf Québec et directeur général de la Société des parcs d'engraissement du Québec.

Dès maintenant, les détaillants et restaurateurs peuvent se procurer du boeuf du Québec en communiquant avec Viandes Décarie au 514 744-6641 et Viandes Lauzon au 514 937-8571 ou en consultant les sites Internet suivants : decarie.colabor.com et lauzon.colabor.com.

La démarche SPEQ d'un plan d'action Boeuf Québec a été lancée en janvier 2016 en réponse à l'intérêt de Michel Gagné, directeur général de Viandes Lauzon et Viandes Décarie, divisions de Colabor, de travailler sur un projet filière Boeuf Québec. En collaboration avec Boeuf Canada, Financement agricole Canada et Les Producteurs de bovins du Québec, ce projet rassemble la filière bovine et favorise le développement de nouveaux modèles d'affaires orientés vers la gestion des chaînes de valeur, de manière à augmenter la demande pour le boeuf du Québec. Cette démarche s'inscrit dans le plan de relance de la production développé par la SPEQ, qui vise à reconstruire la production à 140 000 bouvillons en 2025.

