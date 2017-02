Modernisation des arénas et centres de curling du Québec - Investissement de 1 M$ accordé à la ville de Sherbrooke







SHERBROOKE, QC, le 24 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Pour assurer la pérennité du centre Julien-Ducharme, le Gouvernement du Québec annonce qu'un investissement pouvant atteindre 1 million de dollars sera accordé à la Ville de Sherbrooke, dans le cadre du Programme de soutien pour le remplacement ou la modification des systèmes de réfrigération fonctionnant aux gaz R-12 ou R-22 : arénas et centres de curling.

Le député de Sherbrooke et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. Luc Fortin, et le député de Saint-François, M. Guy Hardy, ont pris part à cette annonce, au nom du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Gaspésie?Îles-de-la-Madeleine, M. Sébastien Proulx.

Le projet consiste à remplacer le système de réfrigération du centre Julien-Ducharme de Sherbrooke. Le coût total du projet est de 2 037 891,35 $ et l'aide financière pourrait atteindre 1 million de dollars. La contribution de la Ville de Sherbrooke s'élève donc à 1 037 891,35 $.

Citations :

« Cet investissement montre à quel point le bien-être et la qualité de vie des Québécois sont au coeur des priorités de notre gouvernement. Nous voulons inciter les petits comme les grands à faire de l'activité physique sur une base régulière pour en retirer les nombreux bienfaits. »

Luc Fortin, député de Sherbrooke, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Cet investissement majeur me réjouit au plus haut point. La modernisation du centre Julien-Ducharme permettra à la population de Sherbrooke et des environs de continuer à pratiquer ses activités physiques préférées. Nous assurons le maintien de la qualité d'une infrastructure de premier plan qui répond adéquatement aux besoins des Sherbrookois et des Estriens. »

Guy Hardy, député de Saint-François

« Depuis plusieurs années, la Ville de Sherbrooke fait la promotion des bonnes habitudes de vie. La qualité des infrastructures sportives est un incitatif à la pratique de l'activité physique. C'est pourquoi je me réjouis de l'importante participation du Gouvernement du Québec à ce projet qui nous permettra de respecter les engagements du Protocole de Montréal. »

Bernard Sévigny, maire de Sherbrooke

« Le choix que nous faisons d'investir dans ces infrastructures contribue à améliorer la qualité de vie de la population. Nous devons assurer la pérennité des arénas et des centres de curling pour permettre aux gens de pratiquer leurs sports et leurs activités dans des installations modernes et sécuritaires. »

Sébastien Proulx, ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Gaspésie?Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants

Ce projet compte parmi les 80 qui ont fait l'objet d'une recommandation favorable à la suite du deuxième appel de projets lancé en juillet 2016. L'investissement ministériel total pour l'ensemble des projets est évalué à près de 57 millions de dollars. Mentionnons qu'un nouvel appel de projets sera lancé dans le cadre du programme au printemps.

Ce programme s'adresse aux organismes municipaux ou scolaires, ou encore aux organismes à but non lucratif pour des travaux à réaliser d'ici mars 2020. Il fait partie du Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique et est financé par le produit de l'impôt sur le tabac, prélevé en vertu de la Loi concernant l'impôt sur le tabac.

Le programme comporte deux volets, soit la modification ou le remplacement des systèmes de réfrigération fonctionnant aux gaz R-12 ou R-22 dans les arénas et centres de curling ainsi que les travaux jugés urgents liés à la mise aux normes et à la rénovation des installations admissibles au premier volet.

Les normes du programme permettent d'obtenir une aide financière pouvant aller jusqu'à 50 % des coûts admissibles, soit un maximum de 700 000 $ dans le cadre du premier volet et de 300 000 $ dans le cadre du deuxième.

