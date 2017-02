Invitation aux médias - Le ministre Sébastien Proulx fera une annonce importante pour les organismes communautaires Famille du Québec







QUÉBEC, le 24 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine, M. Sébastien Proulx, invite les représentants des médias à une conférence de presse où il fera une annonce importante pour les organismes communautaires Famille et les haltes-garderies communautaires.

DATE : 27 février 2017



HEURE : 13 h 30



LIEU : Centre communautaire Le Mainbourg

14115, rue Prince-Arthur, salle 346

Pointe-aux-Trembles (Québec) H1A 1A8

