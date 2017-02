La zone industrialo-portuaire de Montréal renforce la place de la métropole comme plaque tournante du commerce international







MONTRÉAL, le 24 févr. 2017 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain salue l'annonce de l'implantation d'une zone industrialo-portuaire (ZIP) à Montréal, en lien avec la Stratégie maritime du Québec. Cette ZIP, combinée à celles de Contrecoeur, de Salaberry-de-Valleyfield et de Sainte-Catherine (annoncée), facilitera l'accès des entreprises aux marchés internationaux.

« La création de cette zone industrialo-portuaire renforce le positionnement de la métropole comme plaque tournante du transport et de la logistique en Amérique du Nord. Avec l'entrée en vigueur de l'Accord économique et commercial global avec l'Union européenne, il est essentiel de permettre à nos entreprises de s'intégrer plus facilement aux chaînes d'approvisionnement mondiales », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Cette annonce représente un pas de plus vers l'établissement de la Cité de la logistique du secteur L'Assomption Sud. L'établissement de la ZIP et de la Cité de la logistique contribuera à mettre en place un environnement favorable au développement économique dans l'est de la ville. Il s'agit d'un message très positif pour les investisseurs désireux de développer des projets dans le secteur manufacturier ainsi que dans le transport et la logistique », a ajouté M. Leblanc.

« La Chambre salue également l'aide financière du gouvernement provincial à la Société Terminaux Montréal Gateway. La fluidité des déplacements des camions dans les terminaux à conteneurs est essentielle pour assurer le transport de marchandises et maintenir les temps de transfert intermodaux. Cet investissement, combiné à celui accordé à CanEst Transit la semaine dernière, solidifie le rôle stratégique du port de Montréal dans l'économie de la métropole. Nous sommes très heureux de constater que le gouvernement provincial place le commerce portuaire au coeur de sa stratégie de développement économique », a conclu Michel Leblanc.

