Christine St-Pierre souligne les 30 ans du pacte d'amitié entre Sainte-Thérèse et Annecy

QUÉBEC, le 24 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Alors que la ville de Sainte-Thérèse et la ville française d'Annecy célèbrent le 30e anniversaire de leur pacte d'amitié, la ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la région des Laurentides, Christine St-Pierre, se réjouit de la pérennité de cette relation privilégiée entre les deux localités.

Mentionnons que la Ville de Sainte-Thérèse a souligné cet anniversaire au cours d'une réception donnée le 21 février en présence d'une délégation dirigée par le maire d'Annecy, Jean-Luc Rigault.

« Le pacte d'amitié qui lie Sainte-Thérèse et Annecy depuis maintenant trois décennies traduit le profond enracinement territorial de la relation franco-québécoise. Il a permis l'émergence de riches relations entre les élus, les fonctionnaires et les citoyens des deux villes en plus de contribuer au rayonnement de Sainte-Thérèse et des Laurentides. Cet anniversaire est une occasion unique de réaffirmer l'importance des liens de proximité qui unissent le Québec et la France à l'échelle locale et régionale, qui sont un des traits distinctifs de notre relation. »

Christine St-Pierre, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la région des Laurentides

Faits saillants :

Les partenariats entre gouvernements locaux sont une des priorités de la relation franco-québécoise. Dans ce contexte, l'Union des municipalités du Québec et l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunauté ont signé une entente commune en 2015. Celle-ci vise à approfondir et à formaliser leurs relations sur des sujets d'intérêt commun comme la lutte contre les changements climatiques, la reconnaissance des gouvernements de proximité et le respect des compétences des gouvernements locaux .

Le pacte d'amitié signé en 1987 par Sainte-Thérèse et Annecy permet chaque année à quatre étudiants térésiens d'occuper un emploi d'été à Annecy et à autant d'Anneciens de venir travailler à Sainte-Thérèse.

Le Collège Lionel-Groulx, la Société de développement économique Thérèse-De Blainville (SODET), la Polyvalente Sainte-Thérèse, la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles et d'autres organisations locales enrichissent également ce pacte d'amitié sur les plans culturel et économique.

er mars. Les étudiants térésiens peuvent poser leur candidature pour participer au programme d'échange avec Annecy jusqu'au 1mars.

La ville d'Annecy, qui compte 50 000 habitants, est un pôle économique de la région de la Haute-Savoie.

Liens connexes :

