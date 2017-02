L'aréna Fleury fait peau neuve pour mieux accueillir ses usagers







Montréal-Nord, le 24 févr. 2017 /CNW Telbec/ - L'arrondissement de Montréal-Nord s'apprête à effectuer des travaux importants à l'aréna Fleury, situé sur la rue du même nom. Bien plus qu'une simple mise aux normes de l'immeuble et du système de réfrigération, ces travaux de près de 9,6 M$ visent à améliorer l'expérience des usagers.

« Pour que nos jeunes, et leurs parents, adoptent un mode de vie plus actif, il est important de leur offrir des équipements de grande qualité », explique la mairesse de Montréal-Nord, Christine Black. « C'est dans cette optique que nous rénovons l'aréna Fleury et que nous adopterons sous peu une politique des saines habitudes de vie. »

Les travaux, qui seront entrepris au mois de mars, mais qui n'auront un impact sur les activités qu'à partir de mai, se poursuivront jusqu'à l'été 2018. Ils comprennent notamment :

l'installation d'un nouveau système de réfrigération fonctionnant à l'ammoniac;

la construction d'un nouveau local technique (pour loger le nouveau système de réfrigération) de plus de 180 mètres carrés;

la reconstruction de la dalle réfrigérée;

le réaménagement de la salle mécanique;

le remplacement des finis de plancher;

la réfection complète de la toiture.

Un bâtiment plus agréable et plus vert

Bien plus qu'une seule mise aux normes, les travaux viseront aussi à aménager un espace plus sain et plus agréable pour celles et ceux qui le fréquentent.

Ainsi :

la visibilité sera améliorée par l'installation d'un nouvel éclairage et d'une nouvelle toile réfléchissante au plafond;

de nouveaux radiateurs pour le chauffage des gradins seront installés;

le casse-croûte prendra un virage santé;

l'accessibilité universelle du bâtiment sera améliorée par : la réfection de la rampe d'accès de l'entrée principale; l'ajout d'une passerelle pour spectateurs à mobilité réduite; l'ajout d'une toilette mixte pour personnes à mobilité réduite.



Les travaux à venir, qui visent une certification LEED Canada NC2009, niveau argent, généreront aussi des économies en ce qui a trait aux dépenses d'énergie.

Par exemple, l'utilisation de la chaleur produite par le système de réfrigération servira à chauffer l'eau du bâtiment et les éléments d'éclairage actuels seront remplacés par des ampoules à faible consommation. L'utilisation d'un réfrigérant naturel comme l'ammoniac permettra aussi de réduire de 97% à 100% les émissions de GES par rapport au système au fréon actuel.

Le coût des travaux sera assumé par le Programme de soutien à la mise aux normes des arénas municipaux (7,42 M$) auquel contribuent le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal et par l'arrondissement (2,17M$). Le contrat a été accordé à l'entreprise Quadrax et associés qui a récemment effectué des travaux semblables à l'aréna Clément-Jetté

Construit en 1978, l'aréna Fleury, qui abrite une patinoire conforme aux normes de la Ligue nationale de hockey, est un des trois espaces de patinage intérieur de l'arrondissement. La mise aux normes de l'aréna Rolland a été effectuée en 2010. Celle de l'aréna Garon est prévue pour 2020-2021.

Ces arénas sont fréquentés tout au long de l'année et desservent notamment des clubs locaux, des écoles offrant le programme sports-études et des citoyens qui pratiquent des activités comme le hockey récréatif, le patinage artistique, le patinage de vitesse et la ringuette.

