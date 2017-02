Makheia lance la septième saison de ses « Rencontres » autour des nouveaux formats de contenus et du concept de Life Time Content Value







PARIS, February 24, 2017 /PRNewswire/ --

Depuis 2010, Makheia propose chaque mois, à un public de communicants d'entreprise, une « Rencontre » autour d'une grande thématique d'actualité mobilisant le secteur de la communication.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20160407/352726LOGO )

Dans un format unique et exclusif (un jeudi matin de 9h00 à 10h30), animé par un ou plusieurs experts, Makheia invite ainsi ses clients et prospects à partager réflexions, tendances et bonnes pratiques.

La saison 2017 s'est ouverte ce matin, accueillant plus de soixante participants, autour du thème « Innovation éditoriale et nouveaux contenus ». On retiendra deux idées majeures :

L'omniprésence des technologies digitales dans les nouveaux formats préférés des consommateurs : Le livestream : Discover de Snapchat, Periscope de Twitter, Live Video de Facebook, la mini-vidéo et la micro-vidéo de 3 sec sur Boomerang et 6 secondes sur Vine, data, intelligence artificielle... entre autres.

La personnalisation indispensable des contenus : il ne s'agit plus seulement de définir une ligne éditoriale et de parler à tous les publics de façon globale, mais bien de parler à chacun, au bon moment et via le meilleur point de contact parmi les désormais 4 000 disponibles dans le quotidien d'un consommateur. Pour y parvenir, la marque doit être capable de produire le meilleur mix de contenus possible aligné sur sa stratégie éditoriale avec pour objectif premier la pertinence.

Au travers de nombreux exemples, Makheia lance ainsi le concept de Life time Content Value, à savoir l'analyse et la programmation des contenus en fonction de leur format, du temps disponible des consommateurs, sans oublier les spécificités des devices utilisés : smartphones, tablettes, PC , TV, écrans interactifs etc.... Ainsi, Il n'y a plus de vérité unique pour les contenus, l'innovation éditoriale est une nécessité permanente et le temps devient un paramètre majeur.

Parmi les thèmes qui seront abordés dans les prochaines Rencontres Makheia, on compte déjà le Newsjacking - ou comment la publicité fait le buzz en rebondissant sur l'actualité - la transformation digitale et les nouveaux modèles de création de valeur, et le DataContent dans le secteur de l'industrie...

A noter que chaque année, les contenus de ces Rencontres sont compilés dans un livre blanc, diffusé à tous les participants.

Makheia group - Cécile Mandel-Fuchs - Tél : +33(0)1-53-23-35-06 - com@makheia.com

Communiqué envoyé le 24 février 2017 à 12:30 et diffusé par :