Les excellentes ventes de pièces de circulation étrangères et de produits d'investissement aident à maintenir la rentabilité globale de la Monnaie au troisième trimestre de 2016

OTTAWA, le 24 févr. 2017 /CNW/ - La Monnaie royale canadienne (la « Monnaie ») publie aujourd'hui ses résultats financiers du troisième trimestre de 2016. Ce communiqué devrait être lu en parallèle avec le rapport financier du troisième trimestre, disponible au www.monnaie.ca. Sauf indication contraire, tous les montants sont exprimés en dollars canadiens.

« Le résultat consolidé de 4,2 M$ pour le trimestre témoigne de la force de notre modèle commercial diversifié : il continue à constituer une valeur considérable pour la Monnaie et son actionnaire, et solidifie nos assises en faveur de la croissance en dépit d'une conjoncture difficile, indique Sandra Hanington, présidente de la Monnaie royale canadienne. Grâce à de très bons résultats du côté des lignes Produits d'investissement et Produits et solutions de pièces de circulation, nous avons pu maintenir notre rentabilité au cours de ce trimestre le temps de repositionner la ligne Produits numismatiques. »

« Nous avons remanié nos programmes de produits numismatiques et les traitements comptables connexes, puis avons fait un choix stratégique : nous détourner du programme de pièces vendues à leur valeur nominale, choix qui nous a amené des centaines de milliers de clients dans les cinq dernières années. La Monnaie continue de mettre sa stratégie en oeuvre et de renforcer ses atouts; en parallèle, elle élabore un plan pour consolider et faire croître la Ligne des produits numismatiques, qui inclut un robuste programme pour célébrer le 150e anniversaire du Canada, ajoute Mme Hanington. Il est encourageant de voir que notre nouvelle stratégie axée sur le client porte déjà des fruits. Nous avons hâte de voir ce qu'elle nous permettra encore de réaliser et comment elle améliorera la rentabilité. »

Faits saillants de nature financière et opérationnelle

Le résultat consolidé avant impôts et perte de valeur pour le trimestre est en baisse, s'établissant à 4,2 M$ (T3 2015 : 10,7 M$).

Le résultat consolidé après impôts pour le trimestre a augmenté à 2,4 M$ (T3 2015 : perte de 43,6 M$).

Le produit consolidé est descendu à 553,8 M$ (T3 2015 : 762,1 M$).

La diminution du volume de pièces recyclées a fait augmenter la production de pièces de monnaie canadienne à 182,6 millions au cours du trimestre (Q3 2015 : 58,2 millions).

Un total de 517,7 millions de pièces de circulation et de flans ont été expédiés au cours du trimestre (T3 2015 : 336,6 millions).

La baisse de la demande de produits d'investissement a concouru à faire chuter le volume des ventes au cours du trimestre, alors que les niveaux avaient presque atteint des records en 2015. Les volumes d'or et d'argent étaient respectivement de 201,0 milliers d'onces (T3 2015 : 336,5 milliers d'onces) et de 6,1 millions d'onces (T3 2015 : 9,5 millions d'onces).

Les ventes de produits numismatiques en or ont augmenté de 30 %, tandis que celles de produits numismatiques en argent non vendus à leur valeur nominale a diminué de 13 % par rapport au troisième trimestre de 2015, ce qui s'est traduit par une diminution nette du produit de 2,6 M$.

Les charges d'exploitation ont été minutieusement gérées et sont descendues à 31,4 M$ pour le trimestre, soit une baisse de 9 % (T3 2015 : 34,5 M$ avant dépréciation).

La trésorerie est passée de 140,8 M$ au 31 décembre 2015 à 93,3 M$ au 1er octobre 2016. Au cours de cette période, la Monnaie a annoncé et versé au gouvernement du Canada un dividende de 31 M$.

Résultats consolidés et rendement financier

(en millions de dollars canadiens pour les périodes closes le 1er octobre 2016 et le 26 septembre 2015)

En établissant les états financiers consolidés résumés pour le trimestre clos le 1er octobre 2016, la Monnaie a déterminé qu'un ajustement lié aux chiffres des périodes antérieures et ayant trait à la vente de produits numismatiques vendus à leur valeur nominale exigeait un retraitement de ces chiffres. Ces transactions étaient auparavant enregistrées en tant que produit avec une provision pour les retours prévus. Après une vérification approfondie, il a été établi que le produit ne devrait pas être enregistré avant qu'il soit possible d'évaluer raisonnablement les retours et les rachats. Par conséquent, une provision équivalant à la valeur cumulative des pièces vendues à leur valeur nominale non retournées ou non rachetées et des frais associés aux retours et aux rachats, déduction faite de la valeur de leur teneur correspondante en argent, a été constituée au troisième trimestre de 2016, et un ajustement rétroactif à compter de l'entrée en vigueur du programme de pièces vendues à leur valeur nominale a été effectué.









Période de 13 semaines close le Période de 39 semaines close le

1er oct. 2016 26 sept. 2015

Chiffres retraités Variation en $ Variation en % 1er oct. 2016 26 sept. 2015

Chiffres retraités Variation en $ Variation en % Produit 553,8 $ 762,1 $ (208,3) (27) 1 752,0 $ 1 686,5 $ 65,5 4 Résultat avant impôts et perte de valeur 4,2 10,7 (6,5) (61) 33,1 27,0 6,1 23 Perte de valeur - (65,5) 65,5 100 - (65,5) 65,5 100 Résultat avant impôts 4,2 (54,9) 59,1 108 33,1 (38,5) 71,6 186 Résultat après impôts 2,4 (43,6) 46,0 106 25,1 (35,8) 60,9 170







Au

1er oct. 2016 31 déc. 2015 Chiffres retraités Variation en $ Variation en % Trésorerie 93,3 $ 140,8 $ (47,5) (34) Stocks 86,8 79,1 7,7 10 Immobilisations 181,6 188,0 (6,4) (3) Total de l'actif 395,6 439,3 (43,7) (10) Fonds de roulement 9,6 8,6 1,0 12

Par ailleurs, la Monnaie a rajusté rétroactivement la présentation du produit et des coûts liés aux ventes de produits d'investissement. Ce produit et ces coûts sont désormais constatés à leur montant net lorsque le fournisseur des principaux métaux précieux est aussi le client des produits d'investissement. Ce changement de présentation n'a aucune répercussion sur le résultat.

Pour lire le rapport financier du troisième trimestre de 2016 de la Monnaie, rendez-vous au www.monnaie.ca.

À propos de la Monnaie royale canadienne

La Monnaie royale canadienne est la société d'État responsable de la production et de la distribution des pièces de circulation canadiennes. Titulaire de la certification ISO 9001?2008, la Monnaie est reconnue comme l'un des établissements de monnayage les plus importants et les plus polyvalents au monde. Elle propose toute une gamme de produits spécialisés de très grande qualité et des services connexes à l'échelle internationale. Pour obtenir de plus amples renseignements concernant la Monnaie et ses produits et services, visitez le www.monnaie.ca.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

La présente publication des résultats renferme des énoncés prospectifs qui reflètent les attentes de la direction de la Monnaie quant à ses objectifs, ses plans, ses stratégies, sa croissance future, ses résultats d'exploitation, son rendement, ses perspectives commerciales et ses débouchés. Des énoncés prospectifs se reconnaissent généralement par l'emploi de termes ou expressions tels que « projeter », « prévoir », « s'attendre à », « croire », « estimer » et « a l'intention de » et d'autres termes ou expressions analogues. De tels énoncés prospectifs ne constituent pas des faits, mais seulement des estimations de la croissance, des résultats d'exploitation, du rendement, des perspectives commerciales et des débouchés prévus (soit des hypothèses). Bien que la direction juge, à la lumière des informations à sa disposition, que ces hypothèses sont raisonnables, elles pourraient se révéler inexactes. Ces estimations des résultats futurs sont assujetties à plusieurs risques et incertitudes ainsi qu'à divers autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent grandement de ceux attendus. Ces risques, incertitudes et autres facteurs comprennent, sans toutefois s'y limiter, ceux énoncés sous la rubrique Risques d'exploitation présentée dans le rapport de gestion ainsi qu'à la note 10, Instruments financiers et gestion des risques financiers, des états financiers consolidés résumés.

Dans la mesure où la Monnaie présente des informations financières prospectives ou des perspectives financières, telles celles portant sur sa croissance et son rendement financier à venir, elle le fait dans le seul but de décrire ses attentes pour l'avenir. Par conséquent, les lecteurs sont priés de comprendre que ces informations ou perspectives pourraient ne pas convenir à d'autres fins. En outre, à l'instar de tout énoncé prospectif en général, de telles informations ou perspectives reposent sur des hypothèses et sont exposées à divers risques.

Les lecteurs doivent analyser ces facteurs avec soin lorsqu'ils évaluent de tels énoncés prospectifs. Compte tenu de ces hypothèses et risques, les événements prévus par ces énoncés pourraient ne pas survenir. La Monnaie ne peut garantir que les résultats ou événements projetés se concrétiseront. C'est pourquoi les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux énoncés prospectifs.

Les énoncés prospectifs figurant dans la présente publication des résultats ne sont faits qu'en date du 24 février 2017, et la Monnaie ne s'engage nullement à les mettre à jour publiquement après cette date en raison de nouvelles informations, d'événements à venir, de changements de situation ou pour tout autre motif que ce soit.

