Émanations toxiques d'Anacolor - Les libéraux plus préoccupés par les chevreuils d'Anticosti que par les enfants de Cap-Rouge, dit Éric Caire







QUÉBEC, le 24 févr. 2017 /CNW Telbec/ - «?Philippe Couillard et David Heurtel imposent plus de contraintes à Pétrolia, qui veut explorer sur une île quasiment inhabitée, qu'à Anacolor où la santé physique d'enfants est directement menacée. Deux poids, deux mesures?! L'heure est grave. L'école du quartier a même annulé les récréations à l'extérieur en raison des maux de tête des élèves et certains saignent même du nez. Mais le gouvernement libéral refuse toujours de bouger. C'est à se demander si pour les libéraux la santé des familles de Cap-Rouge est moins importante que celle des chevreuils sur Anticosti?», a ironisé le porte-parole de la Coalition Avenir Québec pour la région de la Capitale-Nationale, Éric Caire.

Alors qu'une rencontre est prévue ce vendredi entre le maire de Québec Régis Labeaume et le ministre de l'Environnement David Heurtel, le député Éric Caire a réitéré la nécessité pour le gouvernement libéral de déposer une injonction immédiate pour forcer l'entreprise industrielle à diminuer radicalement ses émissions toxiques polluantes. Il a du même coup appelé Sam Hamad à défendre les citoyens de son comté.

«?C'est le seul geste à poser. Tous l'ont compris sauf Philippe Couillard, David Heurtel et le député de Louis-Hébert, Sam Hamad, que tout le monde cherche d'ailleurs. Depuis des semaines, j'entends des témoignages de parents, qui disent que leurs enfants ont des maux de tête et de coeur, en plus d'être confinés entre quatre murs à longueur de journée tellement l'air est pollué. Pendant ce temps-là, rien ne bouge. Le gouvernement semble plus préoccupé à saboter les plans de Pétrolia pour protéger des chevreuils, mais quand il est question des enfants de Cap-Rouge, il donne carte blanche à Anacolor. Quelle insensibilité?», a dénoncé Éric Caire.

Les familles de Cap-Rouge n'ont plus de député

Selon le député de La Peltrie, le député de Louis-Hébert n'a aucune excuse pour justifier son absence. En effet, les signaux sont très clairs, puisque l'entreprise a reçu 7 avis de non-conformité au cours des trois dernières années, en plus de nombreux avertissements du Directeur de la santé publique depuis le mois de décembre. «?Si Sam Hamad continue d'être invisible, la CAQ continuera de se tenir debout, elle, aux côtés des familles de Cap-Rouge, tant et aussi longtemps que le gouvernement n'assumera pas ses responsabilités. Tout ce qu'on demande, c'est que Philippe Couillard mette ses culottes et cesse de jouer avec la santé de nos enfants?», a conclu Éric Caire.

