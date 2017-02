Invitation aux médias - La ministre Charbonneau fera une annonce importante pour les personnes aînées de Laval







QUÉBEC, le 24 févr. 2017 /CNW Telbec/ - La ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l'intimidation et ministre responsable de la région de Laval, Mme Francine Charbonneau, invite les représentants des médias à une conférence de presse où elle fera une annonce importante pour les personnes aînées de Laval.

DATE : 27 février 2017



HEURE : 10 h 30



LIEU : Pavillon Bois-Papineau

3235, boulevard Saint-Martin Est, local 108

Laval (Québec) H7E 5G8

SOURCE Cabinet de la ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l'intimidation

Communiqué envoyé le 24 février 2017 à 12:00 et diffusé par :