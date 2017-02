Panamera Turbo S E-Hybrid 2018 : le modèle le plus puissant de la gamme







Première mondiale à Genève : la gamme Panamera s'enrichit d'un deuxième modèle hybride

MISSISSAUGA, ON, Feb. 24, 2017 /CNW/ - Fruit du mariage réussi de la performance et de l'efficacité, la nouvelle Panamera Turbo S E-Hybrid 2018 s'impose comme le fleuron de la gamme : une première pour un modèle hybride enfichable chez Porsche. Le moteur V8 biturbo de la Panamera Turbo est associé à un moteur électrique pour délivrer une puissance cumulée de 680 ch. Le couple de 626 lb-pi. est disponible dès le départ, ce qui permet à la nouvelle berline d'abattre le 0 à 100 km/h en 3,4 secondes et d'atteindre une vitesse de pointe de 310 km/h. La stratégie hybride de la nouvelle Panamera à transmission intégrale est héritée de la 918 Spyder, la supersportive hybride de la marque. Sa consommation moyenne en cycle mixte est de 2,9 l/100 km, et son autonomie en mode tout-électrique est de 50 km, selon le cycle NEDC. Avec la Panamera Turbo S E-Hybrid, Porsche réaffirme une fois de plus son engagement dans le domaine de l'électromobilité.

Une motorisation inédite associant un V8 à un moteur électrique

Après le lancement réussi de la Panamera 4 E-Hybrid, équipée d'un V6 associé à un moteur électrique, le nouveau modèle de la gamme démontre à nouveau le formidable potentiel de performance de la technologie hybride. La Panamera Turbo S E-Hybrid associe un moteur électrique de 136 ch. à un V8 4,0 l de 550 ch. Comme sur la Panamera 4 E-Hybrid, le découpleur intégré au module hybride Porsche est commandé par un actionneur électromécanique (Electric Clutch Actuator - ECA), ce qui permet de réduire les temps de réponse et d'améliorer nettement le confort. La nouvelle berline Porsche, à l'instar des autres modèles de la gamme Panamera de deuxième génération, est équipée de la traction intégrale active pilotée par le Porsche Traction Management (PTM), de série, et d'une boîte à double embrayage Porsche PDK huit rapports, assurant un passage de rapport particulièrement rapide. Ce concept de motorisation « E-Performance » de Porsche permet à la berline de luxe de franchir le 0 à 100 km/h en seulement 3,4 secondes et lui confère des reprises à couper le souffle à vitesse élevée. Avec une vitesse de pointe de 310 km/h, la Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid établit une nouvelle référence sur son segment. Dotée de série d'une suspension pneumatique, elle réalise la synthèse parfaite entre confort d'une berline de luxe et performances d'une voiture de sport.

Le moteur électrique est alimenté par une batterie lithium-ion à refroidissement liquide d'une capacité de 14,1 kWh. La batterie à haute tension, située à l'arrière de la voiture, se recharge en 6 heures sur une alimentation de 230 V, 10 A avec le chargeur de série de 3,6 kW. Le temps de recharge passe à seulement 2,4 heures avec le chargeur embarqué de 7,2 kW, proposé en option, sur une alimentation de 230V, 32 A. La recharge peut aussi être programmée avec le système Porsche Communication Management (PCM) ou lancée depuis l'application Porsche Car Connect (sur téléphone intelligent et montre Apple). En outre, la Panamera Turbo S E-Hybrid est équipée d'un système de climatisation auxiliaire qui permet de rafraîchir ou de réchauffer l'habitacle pendant la recharge.

L'accord parfait entre performances sportives, confort sur les longs trajets et efficacité

L'accord parfait entre performance, confort et efficience : la Panamera Turbo S E-Hybrid démarre toujours en mode E-Power. En conduite tout-électrique, elle peut parcourir une distance de 50 km sans la moindre émission. Lorsque la pression exercée par le conducteur sur la pédale d'accélérateur dépasse un certain seuil ou lorsque le niveau de charge de la batterie descend en deçà d'une valeur minimale, la Panamera passe en mode Hybrid Auto, combinant alors les deux sources de motorisation. La consommation de carburant en cycle européen du modèle hybride rechargeable est de 2,9 l/100 km (66 g/km CO2), et sa consommation électrique est de 16,2 kWh/100 km.

Deux empattements disponibles pour le lancement du nouveau modèle

Le nouveau fleuron de la deuxième génération de Panamera arrivera au Canada au quatrième trimestre de 2017. La Panamera Turbo S E-Hybrid sera présentée en exclusivité mondiale au Salon de l'Auto de Genève (du 7 au 19 mars 2017). Dès son lancement, le nouveau modèle Grand Tourisme à quatre portes sera également proposé en version Executive, avec un empattement allongé de 150 mm. Les équipements fournis de série de la Panamera Turbo S E-Hybrid comprennent notamment les freins Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB), le Porsche Dynamic Chassis Control Sport (PDCC Sport) avec Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus), la direction assistée Servotronic Plus et des jantes en alliage léger de 21 pouces 911 Turbo Design. La liste d'équipement de série inclut également la climatisation auxiliaire, des éléments aérodynamiques adaptatifs ainsi que la suspension pneumatique à trois chambres avec Porsche Active Suspension Management (PASM). Le modèle avec empattement allongé est en outre équipé de série de roues arrière directrices. La Panamera Turbo S E-Hybrid 2018 est proposée à partir de 209 800 $, et la Panamera Turbo S E-Hybrid Executive 2018 à partir de 221 700 $.

Automobiles Porsche Canada, Ltée est une filiale autonome de Porsche AG et importe et distribue des véhicules de la marque au Canada. La société emploie une équipe de 38 personnes en vente, service après-vente, finances, marketing et relations publiques. En 2016, Porsche a vendu un nombre sans précédent de 7 061 véhicules en sol canadien, soit une hausse de 10 p. 100 par rapport à 2015.

