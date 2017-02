Invitation aux médias - Mois de l'histoire des Noirs - Remise de médailles à 3 personnalités exceptionnelles







MONTRÉAL, le 24 févr. 2017 /CNW Telbec/ - À l'occasion du Mois de l'histoire des Noirs, la ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, Mme Kathleen Weil, invite les représentantes et les représentants des médias à une cérémonie au cours de laquelle des médailles de l'Assemblée nationale seront remises à trois personnalités noires qui se sont démarquées par leur contribution exceptionnelle à la société québécoise : M. Patrice Bernier, capitaine de l'Impact de Montréal, M. Lamine Touré, fondateur du Festival international Nuits d'Afrique, ainsi que Mme Régine Alende Tshombokongo, fondatrice du Centre d'encadrement pour jeunes femmes immigrantes.

DATE : Le lundi 27 février 2017 HEURE : 14 h LIEU : 360, rue McGill, Montréal

