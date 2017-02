ESPACE GO complète le financement de son projet de rénovation et d'agrandissement avec le soutien de Patrimoine canadien







MONTRÉAL, le 24 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Ginette Noiseux, directrice générale et artistique d'ESPACE GO, est fière d'annoncer l'atteinte de l'objectif de financement de 5 859 142 $ pour le projet de rénovation et d'agrandissement du Théâtre ESPACE GO. Ce grand rêve se réalise grâce au soutien financier de nombreux partenaires publics et privés.

Aujourd'hui, la ministre du Patrimoine canadien, l'honorable Mélanie Joly, annonce l'octroi d'un montant de 2 929 571 $ pour soutenir le projet, alors que le ministre de la Culture et des Communications du Québec, Monsieur Luc Fortin, a déjà confirmé une aide de 1 971 820 $.

« Pour assurer l'épanouissement et le rayonnement du milieu des arts, nos créateurs, nos interprètes et le public doivent bénéficier d'infrastructures modernes et fonctionnelles. En effectuant des travaux à son immeuble, ESPACE GO favorise la collaboration entre les artistes et l'accès à l'équipement de pointe, contribuant ainsi à faire évoluer sa discipline. Le gouvernement du Canada est fier d'appuyer ces rénovations d'envergure, qui profiteront aux professionnels des arts de la scène et aux spectateurs. »

L'honorable Mélanie Joly, Ministre du Patrimoine canadien

Pour compléter le financement de son projet, la directrice Ginette Noiseux est fière de compter sur un engagement sans précédent du secteur privé. En effet, les coprésidents du comité de financement d'ESPACE GO, Madame Martine Turcotte, Vice-présidente exécutive, Québec chez Bell et Monsieur Jean-Marc Eustache, Président du conseil, Président et chef de la direction chez Transat A.T., ont pu réunir la somme considérable de 1 M$ en ralliant de généreux donateurs : Transat A.T., Banque Nationale, Power Corporation du Canada et TC Transcontinental.

«Au fil des ans, ESPACE GO est devenu une référence dans le monde du théâtre pour ses productions avant-gardistes. Le conseil d'administration tenait à assurer la pérennité d'ESPACE GO, en plus de mettre en place l'infrastructure nécessaire pour que les créatrices et les créateurs puissent pousser plus loin leurs recherches théâtrales permettant de rejoindre un public interpellé par la qualité et l'audace des oeuvres présentées. »

Martine Turcotte

Vice-présidente exécutive, Québec chez Bell

Présidente du conseil d'administration d'ESPACE GO

Les travaux de première importance permettront d'abord de réparer le Théâtre après plus de vingt ans d'usure, puis de mettre à niveau ses équipements pour permettre aux créatrices et aux créateurs de rester à l'affût de l'évolution des pratiques scéniques.

De plus, l'ajout d'espaces de création et de bureaux mettra fin à des années de recherche d'un lieu permanent pour UBU compagnie de création, l'une des plus prestigieuses compagnies de théâtre au Canada. Dans un esprit de partage des ressources, Ginette Noiseux souhaite profiter de cette mise à niveau pour accueillir d'autres compagnies résidentes, dans l'esprit du centre de création qu'est ESPACE GO, un lieu habité par des artistes dont les actions ont une réelle incidence sur le développement du théâtre contemporain.

« Un véritable dialogue artistique profond, stimulant et inspirant s'est tissé au fil des années entre nous et Ginette Noiseux; un dialogue qui influence et enrichit notre propre parcours d'artiste. »

Stéphanie Jasmin

Codirectrice d'UBU compagnie de création avec Denis Marleau

Les plans sont élaborés par Éric Gauthier, de la réputée firme d'architectes FABG, qui avait réalisé la conception de l'actuel Théâtre ESPACE GO en 1995, et pour laquelle il avait remporté le Prix d'excellence décerné par l'Ordre des architectes du Québec. La firme d'ingénierie retenue pour cette nouvelle phase de construction est Tetra Tech et le chargé de projet est Monsieur Claude Malouin de la firme LEM experts-conseils.

L'échéancier des travaux prévoit la fermeture du Théâtre ESPACE GO au mois de mai 2017 et une reprise des activités en février 2018.

« La vision d'ESPACE GO se doit d'être ambitieuse. Elle doit demeurer axée sur l'excellence artistique, sur le soutien des démarches en quête de sens et de densité, et sur sa mission distincte. »

Ginette Noiseux

Directrice générale et artistique d'ESPACE GO

ESPACE GO est le seul théâtre en Amérique du Nord à avoir inscrit au coeur de sa mission la valorisation de la contribution des femmes artistes à l'évolution de la pratique théâtrale, et l'un des très rares dans le monde à s'y consacrer.

SOURCE Espace Go

Communiqué envoyé le 24 février 2017 à 11:25 et diffusé par :