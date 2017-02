Le CPQ félicite la Caisse pour son rendement en 2016







MONTRÉAL, le 24 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Le CPQ (Conseil du patronat du Québec) tient à souligner la performance de la Caisse de dépôt et placement du Québec, dont le rendement moyen pondéré annualisé des fonds de ses déposants s'élève à 10,2 % sur cinq ans et à 7,6 % en 2016, en battant ainsi l'indice de référence.

« Malgré les fluctuations du marché boursier et un contexte économique difficile, où la croissance est au ralenti, le rendement de la Caisse a été très solide, en permettant l'atteinte d'un actif net de 270,7 G$, soit une progression de 111,7 G$ sur cinq ans. Les stratégies d'investissement de la Caisse ont réussi à faire fructifier les actifs des régimes de retraite et des assurances des Québécois », a affirmé M. Yves-Thomas Dorval, président-directeur général du CPQ.

Selon le CPQ, la capacité éprouvée de la Caisse dans la gestion des fonds du « bas de laine » des Québécois, ainsi que ses innombrables initiatives pour soutenir les entreprises ici et à l'international, prouvent que l'institution est un partenaire essentiel et sérieux pour l'économie québécoise et sont des gages de succès pour son habileté à réaliser de grands projets d'infrastructures de transport, tels que le Réseau électrique métropolitain.

Regroupant plusieurs des plus grandes entreprises du Québec, le Conseil du patronat du Québec réunit aussi la vaste majorité des associations patronales sectorielles, ce qui en fait la seule confédération patronale du Québec. Il représente directement et indirectement plus de 70 000 employeurs de toutes tailles, tant du secteur privé que public, ayant des activités au Québec.

