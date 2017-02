Préavis concernant le retrait des parts de série O des portefeuilles EdgePoint







/CE COMMUNIQUÉ NE DOIT NI ÊTRE DISTRIBUÉ À DES SERVICES DE FIL DE PRESSE AUX ÉTATS-UNIS NI DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS./

TORONTO, le 24 févr. 2017 /CNW/ - La société Gestion de patrimoine EdgePoint inc. (« EdgePoint ») a annoncé aujourd'hui le retrait des parts de série O de tous les portefeuilles EdgePoint à compter du 1er mai 2017 ou aux environs de cette date.

La raison ayant motivé la décision de retirer les parts de série O est la diminution de l'écart des ratios des frais de gestion (RFG) liés aux parts de série O par rapport à ceux des autres parts EdgePoint assorties de frais fondés sur les honoraires, les parts de séries F et F(N). Depuis le lancement de la série O en 2009, le RFG pour toutes les séries des portefeuilles EdgePoint a chuté en raison de la croissance et des économies d'échelle. L'écart négligeable ne justifiait plus les coûts liés à la gestion des parts d'une série distincte pour nos quatre portefeuilles.

Toutes les parts de série O seront converties en parts de série F ou F(N) du même portefeuille. Le taux de conversion sera établi selon la valeur liquidative à la clôture des parts de la série à la date de la conversion. Étant donné que les valeurs liquidatives des deux séries sont différentes, le solde des parts changera après la conversion. La valeur marchande demeurera toutefois la même. L'opération n'aura aucune incidence fiscale. Les plans d'achat ou de retrait automatique de parts de série O en vigueur se poursuivront pour les nouvelles parts de série F ou F(N).

Le comité d'examen indépendant des portefeuilles EdgePoint a passé en revue la marche à suivre proposée pour le retrait des parts de série O et a conclu que les mesures prises génèrent des résultats équitables et raisonnables pour les porteurs de parts. Ces mesures n'auront aucune incidence sur les autres séries de parts des portefeuilles EdgePoint.

À PROPOS DE GESTION DE PATRIMOINE EDGEPOINT

Gestion de patrimoine EdgePoint est une société de gestion de placements indépendante dont le siège social se situe à Toronto et dont les propriétaires-exploitants sont les investisseurs.

Le présent document ne doit pas être considéré comme une offre de vente ni une sollicitation d'achat. Les titres des fonds communs de placement ne peuvent être achetés que par l'intermédiaire d'un courtier dûment inscrit. Veuillez lire le prospectus simplifié avant de procéder à tout investissement. Des exemplaires du prospectus simplifié peuvent être obtenus auprès de votre conseiller financier ou au www.edgepointwealth.com/fr. EdgePoint est une marque de commerce de Groupe de placements EdgePoint inc. EdgePoint® et Des investisseurs propriétaires-exploitantsMC sont des marques de commerce de Groupe de placements EdgePoint inc.

SOURCE Gestion de patromoine EdgePoint

Communiqué envoyé le 24 février 2017 à 11:00 et diffusé par :