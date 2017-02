Controverse entourant l'achat d'un bronchoscope à Sorel-Tracy - Des syndiqués CSN du secteur privé de la région appellent le ministre à faire preuve de gros bon sens







SOREL, le 24 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Le Syndicat des employés municipaux de la Ville de Sorel-Tracy (CSN), le Syndicat des aciers forgés Sorel (CSN) ainsi que le Conseil central de la Montérégie-CSN ont interpellé le ministre Gaétan Barrette pour l'inciter à faire preuve de gros bon sens et à autoriser l'achat d'un appareil bronchoscope, lors d'une conférence de presse tenue ce matin à Sorel-Tracy.

Accompagnés par le maire de Sorel-Tracy, Serge Péloquin, et le député de Richelieu, Sylvain Rochon, les syndiqué-es et le Conseil central ont exprimé leur colère devant le manque d'ouverture du ministre de la Santé et des Services sociaux. « Nous demandons à Gaétan Barrette de faire preuve de pragmatisme et de gros bon sens : l'appareil est financé, l'hôpital est prêt à l'accueillir et la population en a particulièrement besoin. L'attitude du ministre est incompréhensible », a lancé Annette Herbeuval, présidente du Conseil central de la Montérégie-CSN.

Pour sa part, François Martin, président du Syndicat des employé-es municipaux de la Ville de Sorel-Tracy, a témoigné de l'importance, pour la région, de se doter d'un tel appareil.

« Cette machine est importante pour la population et les travailleurs, car il y a beaucoup de problèmes pulmonaires à Sorel-Tracy et dans la MRC. Moi-même, je souffre d'asthme et ma condition s'est aggravée avec le temps. Je suis aujourd'hui dépendant de pompes et de médicaments. Bien sûr, une machine comme le bronchoscope ne réglera pas tout, mais le ministre ne peut pas prétendre que notre demande n'est pas justifiée », a insisté le président.

De son côté, le vice-président du Syndicat des aciers forgés Sorel, Éric Lalancette, a rappelé que les nombreux travailleurs de l'acier sont particulièrement affectés par cette situation. « Plusieurs personnes retraitées de l'industrie de l'acier sont décédées des suites d'un cancer du poumon. Les gens d'ici ont financé l'achat de cet appareil sachant pertinemment que la population en avait besoin. Le ministre va-t-il réellement nous l'interdire?? », a questionné M. Lalancette, aussi vice-président du Conseil central de la Montérégie-CSN.

Les syndicats CSN du secteur privé de la région joignent leur voix à celle des travailleuses et travailleurs de la santé et des services sociaux qui exigent aussi que le gouvernement permette à l'Hôtel-Dieu de Sorel-Tracy de se doter de l'appareil.

