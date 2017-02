Création d'une zone industrialo-portuaire à Montréal







MONTRÉAL, le 24 févr. 2017 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal a signé une entente de collaboration avec le gouvernement du Québec et des partenaires locaux pour l'élaboration du plan de développement relatif à l'implantation d'une zone industrialo-portuaire à Montréal. Le maire de Montréal, M. Denis Coderre, accompagné du ministre délégué aux Affaires maritimes, M. Jean d'Amour, du maire de l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, M. Réal Ménard, de la présidente-directrice générale de l'Administration portuaire de Montréal, Mme Sylvie Vachon, ainsi que des nombreux partenaires qui siégeront sur le comité local, en ont fait l'annonce ce matin à Montréal.

« L'implantation et le développement d'une zone industrialo-portuaire à Montréal s'ajoute aux autres mesures de la Stratégie maritime qui vont permettre de maximiser le potentiel énorme du port de Montréal. Je remercie l'ensemble des partenaires impliqués et plus particulièrement le gouvernement du Québec pour avoir initié cette démarche importante qui contribuera à revaloriser tout un secteur non-développé aux alentours du Port de Montréal en y attirant des entreprises manufacturières et en générant d'importantes retombées économiques et des emplois de qualité pour notre métropole », a déclaré M. Coderre.

Dans le cadre de cette entente, le gouvernement du Québec financera 70% des dépenses pour la réalisation d'un plan de développement, pour un maximum de 125 000$. Un comité local, regroupant notamment la Ville de Montréal, les arrondissements de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, de Montréal?Nord, de Saint-Léonard, de Mercier?Hochelaga?Maisonneuve et d'Anjou, la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), l'Administration portuaire de Montréal, Cargo M ainsi que les ministères concernés, aura la mission de préparer ce plan de développement.

« L'annonce d'aujourd'hui représente également un pas concret en vue de la création de la future Cité de la logistique, dont l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, en s'appuyant sur la démarche de consultation publique en cours, définira sous peu le cadre réglementaire. Nous remercions le gouvernement du Québec qui encourage un développement économique moderne, concerté et à valeur ajoutée, ainsi que la création d'emplois pour les résidents de l'Est-de-Montréal », a déclaré M. Réal Ménard.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet du maire et du comité exécutif

