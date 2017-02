Avis aux médias - Les médias sont invités à assister à un exercice de déraillement de train organisé par le gouvernement du Canada







LÉVIS, QC, le 24 févr. 2017 /CNW/ - Les médias sont invités à une visite guidée dans le cadre de l'Exercice Athéna. Il y aura sur place une simulation de déraillement où les intervenants seront confrontés à l'incendie réel d'une réplique de wagon, ainsi qu'une démonstration d'un outil de déraillement virtuel conçu spécialement pour l'exercice.

L'Exercice Athéna est présenté par Transports Canada et le Centre des sciences pour la sécurité de Recherche et développement pour la défense Canada. Cet exercice rassemblera des spécialistes fédéraux, des premiers intervenants, des exploitants ferroviaires et des intervenants spécialisés de l'industrie. L'objectif est d'améliorer les capacités d'intervention au Canada en cas d'incident impliquant un train qui transporte des liquides inflammables, comme du pétrole brut.

Date : Le 26 février 2017

Heure : 13 h 15 (heure de l'Est)

Endroit :

Institut maritime du Québec

2965, rue de l'Etchemin

Lévis (Québec)

G6W 7X5

Notes pour les médias :

Les représentants des médias doivent s'inscrire à 13 h, à la réception du bâtiment principal. Le stationnement se trouve devant.

Il faudra présenter une carte de presse pour avoir accès au site.

Merci de confirmer votre présence d'ici 14 h, le vendredi 24 février 2017, à Marko Maksimovic : marko.maksimovic@forces.gc.ca.

