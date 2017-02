Le Gouvernement du Québec accorde 126 600 $ au 13e Pentathlon des neiges







QUÉBEC, le 24 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Afin de soutenir l'excellence sportive et de faire la promotion du sport auprès de la population, le Gouvernement du Québec attribue une aide financière de 126 600 $ pour la tenue du 13e Pentathlon des neiges, du 24 février au 5 mars sur les plaines d'Abraham à Québec.

Le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, M. Sébastien Proulx, le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la Capitale-Nationale, M. François Blais, ainsi que la ministre du Tourisme, Mme Julie Boulet, ont procédé aujourd'hui à cette annonce.

L'événement, qui propose à la population ainsi qu'aux athlètes amateurs et de haut niveau de participer seul ou en équipe aux diverses activités, soit le vélo, la course, le ski de fond, la raquette et le patin, présente également la Coupe du monde ITU Triathlon d'hiver, regroupant 75 athlètes de 10 pays.

La contribution financière gouvernementale se répartit comme suit : 52 000 $ du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, soit 12 000 $ par l'entremise du Programme de soutien aux événements sportifs pour la tenue du Pentathlon et 40 000 $ par l'entremise du Programme de soutien aux événements sportifs internationaux pour la Coupe du monde ITU Triathlon d'hiver, 50 000 $ du Secrétariat à la Capitale-Nationale dans le cadre du Fonds de développement économique de la région de la Capitale-Nationale et 24 600 $ du ministère du Tourisme, dans le cadre du Programme de développement de l'industrie touristique - Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Citations :

« Rendez-vous incontournable à Québec pour les amateurs de sports d'hiver, le Pentathlon des neiges est un événement accessible à toutes et à tous puisqu'il offre aux gens de tous âges des occasions de bouger. J'invite d'ailleurs l'ensemble de la population à profiter des joies du plein air en prenant part aux diverses épreuves et animations. »

Sébastien Proulx, ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Le Pentathlon est l'un des plus grands événements multisports d'hiver au monde. Il fait partie de l'offre distinctive de Québec, capitale festive, sportive, et internationale. Je tiens à féliciter le comité organisateur pour son engagement et sa détermination à faire de cette compétition un succès d'année en année. Grâce à ses efforts ainsi qu'à l'accueil chaleureux de la population, les athlètes vivent une expérience unique qui leur laissera de mémorables souvenirs de notre capitale. »

François Blais, ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Je suis fière que notre gouvernement soutienne le Pentathlon des neiges, un événement vers lequel convergent les adeptes de sports d'hiver, et ce, à tous les niveaux. Le passage de ces visiteurs fera non seulement rayonner la région sur la scène provinciale et internationale, mais lui procurera également des retombées économiques non négligeables. »

Julie Boulet, ministre du Tourisme

Liens connexes :

http://www.education.gouv.qc.ca/organismes-a-but-non-lucratif/aide-financiere/programme-de-soutien-aux-evenements-sportifs-pses/

http://www.education.gouv.qc.ca/organismes-a-but-non-lucratif/aide-financiere/fonds-pour-le-developpement-du-sport-et-de-lactivite-physique/evenements-sportifs-internationaux/

http://www.tourisme.gouv.qc.ca/programmes-services/aide/aide-festivals.html

http://www.scn.gouv.qc.ca/

Sources : Marie B. Deschamps

Attachée de presse du ministre de l'Éducation,

du Loisir et du Sport, ministre de la Famille

et ministre responsable de la région

de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

418 644-0664 Simon Laboissonnière

Attaché de presse

Cabinet du ministre de l'Emploi et de la

Solidarité sociale et ministre responsable de la

région de la Capitale-Nationale

418 643-4810 Patrick Soucy

Attaché de presse

Cabinet de la ministre du Tourisme et

ministre responsable de la région de la Mauricie

418 528-8063

SOURCE Cabinet du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport

