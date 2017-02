Fonds de diversification économique du Centre-du-Québec et de la Mauricie - Le député Marc H. Plante confirme une aide financière de 174 000 $ pour appuyer un projet novateur de l'entreprise The Wine Square







LOUISEVILLE, QC, le 24 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec verse une contribution financière de 174 000 $ à l'entreprise The Wine Square afin de lui permettre de produire et de commercialiser son nouveau système de refroidissement CUBE, spécifiquement conçu pour stabiliser la température des caves à vin de garde. Ce projet est évalué à 310 469 $.

L'annonce a été faite par le député de Maskinongé et adjoint parlementaire du ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, M. Marc H. Plante, au nom de la vice?première ministre et ministre responsable des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Allègement réglementaire et du Développement économique régional, Mme Lise Thériault.

L'aide gouvernementale provient du Fonds de diversification économique du Centre?du?Québec et de la Mauricie, à hauteur de 99 000 $, du programme Passeport innovation pour un montant de 50 000 $ et du programme Premier brevet pour une somme de 25 000 $.

Le projet de l'entreprise vise à finaliser le développement du système CUBE, à entamer les démarches de commercialisation sur les marchés canadien et américain, et à obtenir les certifications canadiennes UL et CSA pour la vente du produit.

Citations :

« Plus que jamais, le gouvernement est présent pour accompagner les entrepreneurs dans leurs efforts et leurs initiatives afin de réaliser des projets structurants et de créer des emplois. Ainsi, nous mettons à leur disposition des outils et des leviers de développement encore plus efficaces pour favoriser leur réussite. L'annonce d'aujourd'hui est une excellente nouvelle, et nous sommes fiers d'être un partenaire d'une PME qui prend son envol et qui, j'en suis certain, est sur la voie du succès. »

Marc H. Plante, député de Maskinongé et adjoint parlementaire du ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

« La croissance économique du Québec repose sur trois actions gouvernementales majeures : miser sur le manufacturier innovant, soutenir l'entrepreneuriat et stimuler les exportations. L'appui financier que nous apportons à The Wine Square y correspond parfaitement. Les PME sont de puissants moteurs de croissance et de création de richesse dans toutes les régions parce qu'elles permettent de dynamiser et de diversifier le tissu économique québécois. »

Lise Thériault, vice?première ministre, ministre responsable des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Allègement réglementaire et du Développement économique régional, ministre responsable de la Condition féminine et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le Fonds de diversification économique du Centre?du?Québec et de la Mauricie permet de donner à nos entreprises l'impulsion nécessaire afin qu'elles puissent croître, poursuivre leurs activités et assurer leur pérennité. Nous sommes fiers de soutenir le projet novateur et créateur d'emplois de The Wine Square, une jeune PME qui saura établir sa nouvelle marque. »

Julie Boulet, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie

Faits saillants :

The Wine Square est une PME en démarrage. Elle est présentement en pleine phase de commercialisation du système CUBE, qui repose sur une technologie en voie de révolutionner le domaine de la conservation du vin. Offert depuis 2016, ce produit suscite déjà l'enthousiasme des amateurs sur les marchés torontois et montréalais. En effet, la technologie au coeur du système CUBE permet de recréer l'environnement d'une cave européenne naturelle à l'intérieur d'un cellier domestique. La stabilité remarquable de la température prolonge la durée de vie du vin et en complexifie les arômes au terme de son vieillissement. Durant les prochains mois, l'entreprise souhaite conquérir le marché des États?Unis, déjà prospère dans le domaine vinicole.

Le Fonds de diversification économique du Centre-du-Québec et de la Mauricie offre des outils financiers souples aux PME de ces régions. Il permet entre autres de soutenir la création, le démarrage et la croissance d'entreprises performantes et innovantes, en plus d'appuyer des projets de développement de nouveaux produits ou procédés.

Le programme Passeport innovation a pour objectif de soutenir des projets d'innovation technologique, organisationnelle et sociale.

Le programme Premier brevet vise principalement à augmenter le nombre d'entreprises protégeant leurs actifs en propriété intellectuelle (PI). Il s'adresse aux entreprises québécoises de 250 employés et moins qui souhaitent entreprendre pour la première fois des activités menant à la protection de leurs actifs en PI en vue de leur commercialisation.

