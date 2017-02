Invitation au Grand Spin Don de la Société canadienne du cancer

QUÉBEC, le 24 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Afin de soutenir l'excellence sportive et de faire la promotion du sport auprès de la population, le Gouvernement du Québec attribue une aide financière de 126 600 $ pour la tenue du 13e Pentathlon des neiges,...

MONTRÉAL, le 23 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Le maire de Montréal, M. Denis Coderre, accompagné de Mme Monique Vallée, membre du comité exécutif de la Ville de Montréal et responsable du développement social et communautaire ainsi que de l'itinérance et...