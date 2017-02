L'entreprise The Wine Square propose de l'équipement novateur utilisant une technologie propre pour les caves à vin







LOUISEVILLE, QUÉBEC--(Marketwired - 24 fév. 2017) - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Les entreprises doivent pouvoir compter sur des ressources adéquates pour créer des produits novateurs et les commercialiser. En ce sens, le gouvernement du Canada est résolu à soutenir les entreprises canadiennes innovantes. Véritable moteur économique, l'innovation est la clé du succès puisqu'elle génère la croissance dont profitent les entreprises et les collectivités canadiennes.

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre du Commerce international, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC, l'honorable Navdeep Bains, a annoncé qu'une aide financière remboursable de 90 400 $ a été accordée à The Wine Square pour mettre en oeuvre une stratégie de commercialisation de son produit novateur au Canada et aux États-Unis.

Créé en 2015, The Wine Square produit et vend le « Cube », une solution novatrice issue de la R-D, destinée à la climatisation stable des caves à vin. Le système, qui procure une conservation optimale des vins, allie efficacité et esthétisme. Il fait appel à e cool, une technologie propre parce que peu énergivore et ne produisant aucune émanation de CFC ni de gaz à effet de serre. Pour s'assurer une croissance dynamique, l'entreprise articulera ses activités commerciales dans une stratégie qui lui permettra de développer des marchés tant au Canada qu'aux États-Unis. Les fonds sont consentis en vertu du Programme de développement économique du Québec (PDEQ) de DEC.

DEC est l'un des six organismes de développement régional sous la responsabilité du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains.

Citations

« Les entreprises exportatrices jouent un rôle clé dans le développement régional, car leurs activités stimulent la croissance économique. Je suis fier qu'une jeune PME innovante de la Mauricie ait envisagé, dès son démarrage, de développer des marchés à l'extérieur du pays, notamment aux États-Unis. Je suis persuadé que la stratégie de M. Girard portera ses fruits et génèrera des retombées intéressantes dans la communauté. »

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre du Commerce international

« En investissant dans l'innovation manufacturière, le gouvernement du Canada demeure fidèle à ses engagements et aide les entreprises à prendre de l'expansion, à innover et à exporter leurs produits, afin d'assurer la croissance de l'économie canadienne et de renforcer la classe moyenne. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

« Nous sommes très reconnaissants du soutien de DEC. Cette aide financière nous permettra de développer des marchés qui assureront notre croissance. Nos activités de commercialisation, au pays et aux États-Unis, rempliront notre carnet de commandes et auront assurément un effet dynamique sur la création d'emplois en Mauricie. »

Jean-François Girard, fondateur et président de The Wine Square

Restez branchés

Suivez DEC sur Twitter @DevEconCan

Communiqué envoyé le 24 février 2017 à 11:03 et diffusé par :