La nouvelle zone industrialo-portuaire renforcera le rôle de Montréal comme plaque tournante du commerce international







MONTRÉAL, le 24 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Le CPQ (Conseil du patronat du Québec) salue l'annonce de l'implantation d'une zone industrialo-portuaire à Montréal dans le cadre de la Stratégie maritime du Québec, car cela représentera un avantage indéniable pour les entreprises manufacturières de la région et du Québec tout entier, autant en termes de développement que d'attractivité pour les investisseurs.

Présent à l'annonce, Yves-Thomas Dorval, président-directeur général du CPQ, a souligné que « cet investissement stratégique permettra d'offrir aux entreprises de la métropole un meilleur accès aux chaînes d'approvisionnement mondiales, ce qui aura un effet bénéfique sur nos exportations et renforcera le positionnement du Québec comme plaque tournante du commerce international. »

Le CPQ rappelle que le Québec compte une vingtaine de ports commerciaux constituant le réseau portuaire commercial stratégique, et le port de Montréal est le plus important port de la côte Est pour sa capacité à accueillir des conteneurs, et le deuxième en importance au Canada pour sa taille. Les entreprises en proximité pourront bénéficier non seulement des installations portuaires, routières et ferroviaires, mais en plus auront accès au soutien financier du gouvernement du Québec par sa Stratégie maritime, qui met à disposition une enveloppe de 300 millions de dollars pour des projets privés de développement.

« L'efficacité, la rapidité et l'intermodalité de nos chaînes logistiques sont essentielles au commerce. La valorisation du transport maritime, nécessaire pour l'amélioration du secteur du transport de marchandises, contribue de manière importante à la qualité de vie des citoyens et à la prospérité du Québec et s'inscrit également dans l'effort gouvernemental de réduction de notre empreinte carbone, partie intégrante de la transition énergétique du Québec », selon M. Dorval.

Regroupant plusieurs des plus grandes entreprises du Québec, le Conseil du patronat du Québec réunit aussi la vaste majorité des associations patronales sectorielles, ce qui en fait la seule confédération patronale du Québec. Il représente directement et indirectement plus de 70 000 employeurs de toutes tailles, tant du secteur privé que public, ayant des activités au Québec.

SOURCE Conseil du patronat du Québec

