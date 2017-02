La première usine canadienne de torréfaction de biomasse débute la commercialisation de nouveaux produits







BÉCANCOUR, QC, le 24 févr. 2017 /CNW Telbec/ - C'est aujourd'hui qu'Airex Énergie a inauguré officiellement son usine de torréfaction de biomasse, située dans le parc industriel La Prade à Bécancour. Ayant nécessité des investissements publics et privés de l'ordre d'environ 10 millions de dollars pour la conception, la construction et le démarrage, cette usine de démonstration d'échelle commerciale met de l'avant une toute nouvelle technologie de torréfaction de biomasse appelée CarbonFXTM. Cette technologie unique et révolutionnaire de torréfaction de biomasse conçue par Airex Énergie réduit de façon importante les émissions de gaz à effets de serre dans de nombreuses industries utilisant encore du charbon ou des produits dérivés du charbon.

Le procédé de torréfaction d'Airex Énergie transforme la biomasse résiduelle en granules de biocharbon, un combustible propre et renouvelable pouvant remplacer le charbon et le mazout. Les propriétés uniques du biocharbon font qu'il se désintègre facilement, il peut donc être broyé et jumelé au charbon bitumineux dans les centrales thermiques qui servent à produire de l'électricité, sans modifications majeures aux systèmes en place de manutention, d'entreposage et de broyage du charbon.

« Airex Énergie aide le Canada à prospérer en mettant au point des produits écologiques novateurs de grande valeur, au potentiel d'exportation considérable, a déclaré le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains. Ce genre d'innovation contribue aussi à réduire notre empreinte carbone. Le gouvernement du Canada est fier de s'associer au développement de ce projet novateur de technologie propre qui créera de précieux emplois pour les Québécois et les Canadiens de la classe moyenne. »

Le procédé CarbonFXTM fabrique également du biochar, un produit à haute teneur en carbone pouvant être utilisé pour l'amendement des sols, pour la filtration des liquides et pour la réduction des métaux. Le biochar, mélangé à du compost ou de la tourbe de sphaigne, favorise la croissance des plantes et des végétaux. Le biochar aide aussi à la réduction des métaux et permet la restauration d'anciens sites miniers.

« Notre gouvernement est fier de soutenir des projets comme celui d'Airex Énergie, un procédé novateur en matière d'énergie émergente qui permettra la réduction des émissions de GES en plus de l'utilisation de sous-produits forestiers, une ressource locale et renouvelable. L'atteinte des cibles fixées dans la Politique énergétique 2030 repose sur l'utilisation d'énergies moins dommageables pour l'environnement et sur l'efficacité avec laquelle nous les utilisons. C'est grâce à l'engagement des dirigeants des entreprises québécoises comme ceux d'Airex Énergie que nous parviendrons à une réelle modernisation de notre économie, notamment grâce à la transition énergétique », a déclaré le ministre de l'Énergie et des ressources naturelles et ministre responsable du Plan Nord du Gouvernement du Québec, M. Pierre Arcand.

Le modèle d'affaires d'Airex Énergie vise l'exportation de ses systèmes CarbonFXTM mondialement. Le marché primaire d'Airex Énergie pour les systèmes CarbonFXTM est donc l'industrie forestière dans son ensemble, que ce soit les entreprises de sciage, de pâtes et papier ou les producteurs de granules de bois. La transformation des résidus de bois en produits à valeur ajoutée pourrait permettre aux entreprises du secteur d'augmenter leur rentabilité, tout en diversifiant leurs sources de revenus. Grâce à sa conception simple et son empreinte réduite, les coûts de la technologie CarbonFXTM sont concurrentiels.

« Nous croyons que notre technologie pourrait ouvrir de nouvelles avenues aux entreprises du secteur forestier afin d'augmenter leur rentabilité, tout en diversifiant leurs sources de revenus. C'est d'ailleurs dans cet optique que nous avons démarré la commercialisation de nos systèmes CarbonFXTM au Canada et aux États-Unis afin de déployer cette technologie sur tous les marchés générant d'importante quantité de biomasse résiduelle », a déclaré M. Sylvain Bertrand, directeur général d'Airex Énergie.

Une technologie pour favoriser un virage vert

À l'heure où la lutte à la réduction des gaz à effet de serre et aux changements climatiques sont des enjeux de taille et qu'encore 38 % de l'électricité à l'échelle mondiale est produite à partir de charbon, une source d'énergie polluante responsable d'une grande part des émissions de gaz à effet de serre, le biocharbon pourrait s'avérer la première porte vers un virage vert planétaire.

« Avec l'engagement du Canada de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 30% d'ici 2030, par rapport aux niveaux de 2005, nous sommes confiants que notre procédé unique de torréfaction pourra remplacer le charbon utilisé dans des centrales thermiques de production d''électricité sans nécessiter de changements ou d'investissements majeurs aux systèmes et équipements déjà en place. Nous sommes convaincus que le biocharbon sera également essentiel pour permettre au Québec d'éliminer complètement l'utilisation du charbon thermique en tant que source d'énergie d'ici à 2030, tel que défini dans la récente Politique énergétique du Québec », a complété M. Bertrand.

Depuis décembre 2015, Airex Énergie a effectué la mise en marche graduelle des équipements de l'usine et réalisé plusieurs essais afin d'optimiser le procédé. L'entreprise peut maintenant démarrer la production commerciale de biocharbon et de biochar avec pour objectif de produire 15,000 tonnes annuellement à partir de biomasse résiduelle, soit des résidus forestiers, de la sciure, de l'écorce et du bois recyclé pour ses clients actuels et potentiels au Canada et aux États-Unis.

À propos d'Airex Énergie

Airex Énergie est un essaimage de l'entreprise Airex Industries, spécialisée dans la fabrication de systèmes d'épuration d'air industriels et établie à Laval et à Drummondville depuis plus de 30 ans. Airex Énergie est une entreprise technologique qui développe et commercialise des systèmes de torréfaction de biomasse. La technologie breveté CarbonFXTM permet de convertir tout type de biomasse en biocharbon, un combustible propre et renouvelable pouvant remplacer le charbon et le mazout.

