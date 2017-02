Rencontre des délégués canadiens avec des représentants et des gouverneurs américains à Washington







OTTAWA, ONTARIO--(Marketwired - 24 fév. 2017) - Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada

Le Canada et les États-Unis ont les relations économiques les plus fructueuses au monde, car celles-ci permettent d'appuyer des millions d'emplois pour la classe moyenne des deux côtés de la frontière.

L'honorable Scott Brison, président du Conseil du Trésor, et l'honorable Andrew Leslie, secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires étrangères (Relations canado-américaines), poursuivent aujourd'hui et demain les activités de rayonnement du Canada à Washington D.C., où ils rencontreront des représentants américains clés, y compris des gouverneurs d'État.

La rencontre du premier ministre Trudeau et du président Trump à la Maison-Blanche le 13 février 2017 a confirmé l'engagement de longue date du Canada à collaborer étroitement avec nos voisins du sud. La réunion hivernale de la National Governors Association constitue une autre tribune importante pour communiquer avec des intervenants américains clés.

Le ministre Brison profitera également de l'occasion pour rencontrer Mick Mulvaney, directeur de l'Office of Management and Budget, pour discuter d'efficacité et de coopération en matière de réglementation.

Lors de leur visite, qui comprendra un déjeuner de travail organisé par la Chambre de commerce des États-Unis, le ministre Brison et le secrétaire parlementaire Leslie discuteront de l'importance des relations bilatérales et de la manière dont les deux pays peuvent coopérer plus étroitement étant donné que des millions de bons emplois bien rémunérés des deux côtés de la frontière dépendent de ce partenariat.

Citations

« Alors que nous continuons de tirer parti des rapports très étroits qui nouent le Canada avec les États-Unis, j'ai hâte de rencontrer mon homologue Mulvaney, ainsi que les membres de la National Governors Association. Notre gouvernement est déterminé à aider les entreprises à prospérer, à promouvoir la croissance de l'emploi et à renforcer la classe moyenne du Canada. En collaborant étroitement à la coopération en matière de réglementation, nos deux pays peuvent réduire le coût des activités pour les employeurs et le coût des produits pour les consommateurs, tout en maintenant des normes élevées en ce qui a trait à la santé, à la sécurité et à l'environnement. »

- L'honorable Scott Brison, président du Conseil du Trésor

« Le Canada et les États-Unis entretiennent des relations économiques solides et mutuellement avantageuses. Je me réjouis à l'idée de rencontrer plusieurs gouverneurs d'État afin de renforcer les économies largement intégrées de nos deux pays et de discuter de nouvelles occasions de collaboration. »

- L'honorable Andrew Leslie, secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires étrangères (Relations canado-américaines)

Les faits en bref

La National Governors Association est l'organisation bipartite des gouverneurs des États-Unis. Par l'entremise de cette association, les gouverneurs échangent des pratiques exemplaires, se prononcent collectivement sur les politiques nationales et élaborent des solutions novatrices qui améliorent le gouvernement des États et appuient les principes du fédéralisme. Les gouverneurs des 55 États et territoires en sont les membres.

En 2015, le commerce bilatéral s'est élevé à 885 milliards de dollars canadiens, ce qui représente près de 2,5 milliards de dollars canadiens de biens et de services traversant la frontière chaque jour.

Le Canada est le plus grand marché d'exportation des États-Unis. En 2015, le Canada a importé des biens et des services de 423 milliards de dollars canadiens des États-Unis.

Le Canada achète plus de produits aux États-Unis que ne le fait toute autre nation, y compris tous les membres de l'Union européenne réunis.

Près de neuf millions d'emplois aux États-Unis dépendent des échanges commerciaux et des mouvements de capitaux avec le Canada.

Depuis 2011, le Conseil de coopération Canada-États-Unis en matière de réglementation s'est employé à harmoniser les régimes de réglementation indépendants et à supprimer les coûts et les exigences inutiles et en double entre les États-Unis et le Canada. Le Conseil comprend actuellement 16 ministères canadiens et américains ayant des mandats en matière de santé, de sécurité et de protection de l'environnement, qui touchent principalement la production et la fabrication des biens et l'acheminement de ceux-ci sur les marchés.

Liens connexes

Relations canado-américaines

Le Canada et les États-Unis

Service des délégués commerciaux - É.U.A.

Suivez-nous sur Twitter: @SCT_Canada.

Suivez-nous sur Twitter : @CanadaPE

Aimez-nous sur Facebook : La politique étrangère du Canada - Affaires mondiales Canada

Communiqué envoyé le 24 février 2017 à 10:33 et diffusé par :