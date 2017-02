Programme de soutien aux investissements dans les infrastructures de transport maritime - Québec soutient la Société Terminaux Montréal Gateway







MONTRÉAL, le 24 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec octroie une aide financière de 1 million de dollars à la Société Terminaux Montréal Gateway dans le but de lui permettre d'améliorer la fluidité du passage des camions aux terminaux à conteneurs Cast et Racine du port de Montréal.

C'est le ministre délégué aux Affaires maritimes, M. Jean D'Amour, qui en a fait l'annonce, au nom du ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports, M. Laurent Lessard. Le coût total de ce projet est estimé à plus de 2,8 millions de dollars. La réalisation est prévue au cours de 2017.

Ce projet consiste à installer divers systèmes permettant l'amélioration de la fluidité du passage des camions aux terminaux à conteneurs Cast et Racine du port de Montréal. Sa réalisation permettra à l'entreprise d'observer une augmentation réelle de capacité et une croissance de ses activités en fonction de la demande. Le projet permettra aussi de consolider et d'améliorer le pouvoir d'attraction du port de Montréal dans le marché des conteneurs.

« Le secteur maritime est l'un des piliers du plan de relance économique de notre gouvernement. La mise en place de ce programme vise à favoriser les investissements dans les infrastructures de transport maritime des marchandises et des personnes dans un souci de compétitivité accrue de notre industrie maritime et de développement durable. »

Laurent Lessard, ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports

« Le Programme de soutien aux investissements dans les infrastructures de transport maritime est sans aucun doute un gage de succès de la Stratégie maritime, un levier de développement structurant pour les régions du Québec, et un facteur de vitalité économique et de qualité de vie pour plusieurs communautés québécoises. »

Jean D'Amour, ministre délégué aux Affaires maritimes

Programme de soutien aux investissements dans les infrastructures de transport maritime :

budget de 200 millions de dollars jusqu'en 2020;

s'adresse aux entreprises, aux organismes municipaux et à tout autre organisme intéressé à investir dans les infrastructures de transport maritime ayant un établissement au Québec.

Stratégie maritime :

projet économique majeur pour le Québec;

création de 30 000 emplois directs dans toutes les régions du Québec d'ici 2030;

investissements de 2,9 milliards de dollars prévus pour les cinq premières années.

