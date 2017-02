Avis aux médias - Assemblée annuelle de l'AEFO







OTTAWA, le 24 févr. 2017 /CNW/ - Plus de 150 déléguées et délégués membres de l'Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO) sont attendus à l'assemblée annuelle qui aura lieu les 25 et 26 février, à l'Hôtel Hilton Toronto Airport, à Toronto. C'est la première assemblée annuelle de l'AEFO sous la nouvelle structure de gouvernance de l'organisme. Les membres délégués devront, entre autres, procéder à une refonte complète des Statuts et Règlements de l'AEFO.

Deux invités de marque s'adresseront aux membres délégués le dimanche : la ministre de l'Éducation, l'honorable Mitzie Hunter, ainsi que le député et chef du Parti progressiste-conservateur de l'Ontario, Patrick Brown.

Médias

Les médias sont priés de se présenter au bureau d'inscription (Foyer - Salle York - sous-sol) ou de communiquer directement avec Marilyne Guèvremont au 613 850-6410 dès leur arrivée.

Samedi 25 février

8 h 30 Début de l'assemblée annuelle

Dimanche 26 février

10 h Allocution de la ministre de l'Éducation, l'honorable Mitzie Hunter



11 h Allocution du député et chef du Parti progressiste-conservateur de l'Ontario, Patrick Brown

L'AEFO compte environ 10 000 membres et représente les enseignantes et les enseignants des écoles élémentaires et secondaires de langue française de l'Ontario, tant catholiques que publiques, en plus du personnel professionnel et de soutien oeuvrant dans différents lieux de travail francophones.

SOURCE Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO)

Communiqué envoyé le 24 février 2017 à 10:00 et diffusé par :