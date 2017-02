Invitation aux médias - Inauguration du Fab Lab de la Bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage







QUÉBEC, le 24 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française, M. Luc Fortin, convie les représentantes et représentants des médias à l'inauguration de l'atelier de fabrication numérique (Fab Lab) de la Bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage. Le maire de Brossard, M. Paul Leduc, sera également présent.

* La Ville de Brossard invite les journalistes à participer à une visite du Fab Lab, laquelle sera précédée d'une séance d'information.

Date : Le 27 février 2017



Heure : Séance d'information et visite : 14 h 30

Inauguration : 15 h



Lieu : Bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage

7855, avenue San Francisco

Brossard (Québec) J4X 2A4

