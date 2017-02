Employeurs, la 16e édition des Journées Québec en France est pour vous







QUÉBEC, le 24 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer que les prochaines Journées Québec en France auront lieu les 3 et 4 juin prochains à Paris. Les entreprises inscrites aux Journées Québec ont accès à la plateforme depuis le 20 février.

L'annonce a été faite par le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. François Blais, ainsi que par la ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, Mme Kathleen Weil.

Citations

« Les entreprises d'ici sont de plus en plus aux prises avec des difficultés importantes de recrutement. Dans ce contexte, elles doivent s'ouvrir à différents bassins de main-d'oeuvre, dont ceux provenant de l'extérieur de notre territoire. Pour les entreprises participantes, les Journées Québec constituent une occasion à saisir pour trouver en Europe davantage de personnel qualifié. Pour les chercheurs d'emploi français, cet événement leur donne la possibilité de faire profiter de leur talent, leur expertise et leur expérience le marché du travail québécois. »

François Blais, ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Les Journées Québec proposent un projet d'immigration clé en main pour les personnes qui voudraient faire le saut vers une expérience québécoise des plus enrichissantes. Les candidats qui y sont recrutés répondent aux besoins du marché québécois de l'emploi. Ils participent pleinement à la vie collective et économique du Québec, et ce, dès leur arrivée. Plusieurs d'ailleurs choisissent ensuite de demeurer ici de façon permanente, pour le plus grand bénéfice des différentes régions dans lesquelles ils s'établissent. »

Kathleen Weil, ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion

Faits saillants

Les Journées Québec permettent aux employeurs de diverses régions du Québec de pourvoir des postes par le recrutement de travailleuses et de travailleurs spécialisés en Europe .





. En participant aux Journées Québec, les entreprises inscrites pourront bénéficier d'un service clé en main. Une fois que les candidatures auront été présélectionnées par les partenaires internationaux, les employeurs pourront rencontrer les personnes dont le profil correspond le mieux à leurs besoins et qui sont prêtes à relever de nouveaux défis au Québec.

Le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion sont responsables de l'organisation des Journées Québec en collaboration avec Québec International, Montréal International et la Société de développement économique de Drummondville ainsi qu'avec le Bureau d'immigration du Québec à Paris et ses partenaires européens, Pôle emploi, Actiris et le FOREM.

Lien connexe

Sources : Renseignements : Simon Laboissonnière Antoine Lavoie Attaché de presse Direction des communications Cabinet du ministre de l'Emploi Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région Tél. : 418 646-0425, poste 67229 de la Capitale-Nationale

Tél. : 418 643-4810





Gabrielle Tellier Karine Baribeau Attachée de presse Relations avec les médias Cabinet de la ministre de l'Immigration, Ministère de l'Immigration, de la Diversité de la Diversité et de l'Inclusion et de l'Inclusion Tél. : 514 873-9940 Tél. : 514 940-1630

SOURCE Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Communiqué envoyé le 24 février 2017 à 10:00 et diffusé par :