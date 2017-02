La Société Financière Manuvie conclut le placement de ses billets subordonnés aux États-Unis







En dollars américains, sauf indication contraire

TORONTO, le 24 févr. 2017 /CNW/ - La Société Financière Manuvie (NYSE : MFC) (la « Société »), a conclu aujourd'hui aux États-Unis, comme elle l'avait annoncé précédemment, un appel public à l'épargne de billets subordonnés à 4,061 %, d'une valeur en capital totale de 750 millions $, échéant en 2032.

Les billets ont été émis en vertu d'un supplément de prospectus daté du 21 février 2017, qui se rapporte à la déclaration d'inscription de la Société déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») le 18 décembre 2015. Des précisions sur cette émission figurent dans le supplément de prospectus, que l'on peut consulter sur les sites Web de la SEC à l'adresse www.sec.gov et de SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC et Morgan Stanley & Co. LLC ont fait office de cochefs de file du placement.

À propos de la Société Financière Manuvie

La Société Financière Manuvie, groupe mondial et chef de file des services financiers, aide les gens à réaliser leurs rêves et leurs aspirations en priorisant leurs besoins et en leur fournissant de bonnes solutions et recommandations. Elle exerce ses activités sous les noms John Hancock aux États-Unis et Manuvie ailleurs dans le monde. Elle propose des conseils financiers ainsi que des solutions d'assurance, de gestion de patrimoine et de gestion des actifs à des particuliers, à des groupes et à des institutions. À la fin de 2016, elle comptait environ 35 000 employés, 70 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 22 millions de clients. À la fin de 2016, son actif géré et administré se chiffrait à 977 milliards de dollars canadiens (728 milliards de dollars américains) et, au cours des 12 mois précédents, elle avait versé à ses clients près de 26 milliards de dollars. Elle exerce ses activités principalement en Asie, au Canada et aux États-Unis, où elle est présente depuis plus de 100 ans. Son siège social mondial se situe à Toronto, au Canada, et elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong (SEHK) sous le symbole « 945 ».

