Avis aux médias : Infrastructure Canada







WHITE CITY, SASKATCHEWAN--(Marketwired - 24 fév. 2017) - Les représentants des médias sont invités à assister à une annonce importante en matière d'infrastructure, en présence de l'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, de l'honorable Christine Tell, ministre des Services centraux, et de représentants de la WCRM158 Wastewater Management Authority.

Date : le lundi 27 février 2017 Heure : 9 h 30 Lieu : Centre communautaire de White City 12 Ramm Ave East White City (Saskatchewan)

