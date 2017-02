Le service Préremplir ma déclaration simplifie la production de déclarations de revenus!







OTTAWA, ONTARIO--(Marketwired - 24 fév. 2017) -

Vous manquez de temps en cette période de production des déclarations? Découvrez Préremplir ma déclaration. Ce service en ligne sécuritaire de l'Agence du revenu du Canada remplit automatiquement des parties de votre déclaration de revenus, vous simplifiant ainsi la vie! Vous pouvez utiliser le service Préremplir ma déclaration si vous produisez votre déclaration en ligne à l'aide d'un logiciel homologué IMPÔTNET et que vous êtes inscrit au service Mon dossier.

Quels renseignements seront préremplis dans ma déclaration?

Le service Préremplir ma déclaration peut remplir automatiquement certains renseignements fiscaux pour l'année d'imposition 2016, y compris :

feuillets de renseignements T3, T4 et T5

plafond des cotisations à un régime enregistré d'épargne-retraite

montant du remboursement au Régime d'accession à la propriété

montant du remboursement au Régime d'encouragement à l'éducation permanente

pertes autres que pertes en capital

gains et pertes en capital

déductions pour gains en capital et davantage

Avant de transmettre votre déclaration

N'oubliez pas que le service Préremplir ma déclaration ne produit pas votre déclaration pour vous. Par conséquent, après vous être servi du service Préremplir ma déclaration, assurez-vous que tous les champs obligatoires de votre déclaration sont remplis et que les renseignements fournis sont exacts avant de transmettre votre déclaration.

Les services en ligne de l'ARC sont rapides, faciles à utiliser et sûrs.

Le service peut vous aider à produire votre déclaration de revenus, à effectuer un paiement, à faire le suivi de l'état de votre déclaration, à vous inscrire au courrier en ligne, à demander de recevoir des prestations et crédits, à vous inscrire au dépôt direct et bien plus encore. Profitez de toutes les options libre-service de l'ARC en vous inscrivant à Mon dossier à arc.gc.ca/mondossier dès aujourd'hui et commencez à gérer votre dossier fiscal en ligne!

Soyez branché

Pour recevoir des mises à jour lorsque sur ce qu'il y a de nouveau à l'Agence du revenu du Canada, vous pouvez :

Suivre l'ARC sur Twitter - @AgenceRevCan.

Suivre l'ARC sur LinkedIn.

Vous abonner à une liste d'envois électroniques de l'ARC.

Ajouter nos fils RSS à votre lecteur de nouvelles.

Allez sur YouTube pour regarder nos vidéos sur l'impôt.

Communiqué envoyé le 24 février 2017 à 10:03 et diffusé par :