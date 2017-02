Le groupe TigerWit connaît une croissance significative et prévoit une expansion







BEIJING, February 24, 2017 /PRNewswire/ --

Le groupe TigerWit est heureux d'annoncer qu'il connaît une croissance exponentielle et prévoit d'étendre sa présence internationale en 2017 dans l'optique d'offrir à ses clients les meilleures protections et pratiques disponibles aux investisseurs particuliers.

Jusqu'à présent, TigerWit, un courtier chinois fondé en 2015 et connaissant un essor rapide, a misé sur l'augmentation de sa part de marché en Chine et Asie du Sud-Est. Il a vu le nombre de ses clients commerciaux augmenter de 74 % sur une base annuelle entre le début de 2016 et 2017, avec un volume mensuel de transactions multiplié par huit au cours de la même période. Les transactions moyennes de ses clients ont plus que doublé au cours de la période, ce qui suggère une évolution de la clientèle.

Summer Xu, le PDG de TigerWit a déclaré :

« Au cours de l'année dernière, l'équipe de TigerWit a travaillé d'arrache-pied pour asseoir l'entreprise au sein d'un marché concurrentiel en différenciant son offre de produits grâce à une technologie supérieure qui enrichit l'expérience commerciale. Notre offre mobile nous a notamment permis de nous distinguer parmi de nombreuses autres plateformes sur le marché. Nous sommes confiants pour l'avenir compte tenu de la croissance que nous avons connue jusqu'à présent. »

« Nous avons hâte de savoir de ce que l'avenir réserve à TigerWit et à nos clients. TigerWit se consacre à la mise en oeuvre des meilleures pratiques commerciales et à la fourniture de niveaux exceptionnels de protection des clients. Nous avons une feuille de route claire pour 2017 afin d'obtenir les autorisations qui nous permettront de poursuivre notre plan de croissance. »

En plus de conquérir d'autres marchés mondiaux en 2017, TigerWit cherche à capitaliser sur le succès qu'elle a connu jusqu'à présent en continuant à développer ses plates-formes de commerce mobile et en ligne hautement innovantes, dans le but de devenir un chef de file dans la fourniture de technologies de commerce. TigerWit mettra l'accent non seulement sur le développement technologique, mais aussi sur la protection des clients, une priorité absolue du groupe, qui respecte les exigences réglementaires strictes de nombreux régulateurs mondiaux.

Notes destinées aux médias

À propos de TigerWit

Fondé en 2015 par Summer Xu et Weilong Song, le groupe TigerWit a des bureaux à Beijing et à Shanghai. Il est l'un des courtiers de détail chinois les plus récompensés et dont la croissance figure parmi les plus rapides.

La technologie de commerce mobile et en ligne novatrice de TigerWit offre à ses clients la possibilité d'échanger des devises, des matières premières et des métaux sur les marchés internationaux, leur fournit un service de qualité et leur donne accès à des liquidités interbancaires mondiales.

Avertissement de risque

La négociation de contrats sur la différence comporte un risque élevé.

