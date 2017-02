OMERS réalise un rendement de 10,3 % pour les travailleurs du secteur public local et améliore davantage la situation de capitalisation







TORONTO, ONTARIO--(Marketwired - 24 fév. 2017) - OMERS, le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario, a amélioré davantage sa situation de capitalisation en 2016, réalisant une augmentation à 93,4 % en raison d'excellents rendements des investissements et des cotisations des participants et des employeurs. Le rendement net des placements de 2016 a été de 10,3 % (après déduction de toutes les dépenses), en comparaison avec un indice de référence de 7,9 % et avec un rendement net de 6,7 % en 2015. L'actif net s'est hissé à 85,2 milliards de dollars en 2016, une augmentation de 8,1 milliards de dollars.

«OMERS s'engage à offrir à nos participants des rentes sûres et durables», a déclaré Michael Latimer, président et chef de la direction d'OMERS. «Nos excellents rendements en 2016 reflètent la valeur de notre portefeuille bien diversifié d'actifs de haute qualité, que nous bâtissons de façon continue.»

«Nous sommes heureux de vous informer que l'ensemble de nos classes d'actifs ont apporté de solides rendements», a ajouté Monsieur Latimer. «Nous poursuivons nos efforts en vue de concrétiser notre vision d'être un chef de file en matière de viabilité des régimes de retraite à prestations déterminées.»

«En 2016, pour la quatrième année consécutive, notre situation de capitalisation a enregistré des avancées», a déclaré Jonathan Simmons, chef des finances. «Le bon rendement des investissements nous a permis de renforcer encore davantage notre bilan. Nous avons également réduit de cinq points de base le taux d'actualisation de nos engagements en matière de retraite.»

OMERS constitue une partie importante du système de retraite de l'Ontario et de l'économie au sens large. En 2016, près de 150 000 participants retraités ont reçu une rente mensuelle d'OMERS. Au total, 3,6 milliards de dollars en prestations ont été réinjectés dans l'économie.

«Je suis fier des progrès importants réalisés par OMERS en 2016, d'avoir respecté notre stratégie quinquennale; l'objectif principal étant d'assurer la viabilité à long terme du régime pour nos participants», a déclaré Monsieur Latimer.

À propos d'OMERS

Fondé en 1962, OMERS est un des plus importants régimes de retraite à prestations déterminées au Canada, avec un actif net supérieur à 85 milliards de dollars au 31 décembre 2016. OMERS place les actifs du régime et administre les prestations de plus de 470 000 participants des municipalités, commissions scolaires, services d'urgence et organismes locaux en Ontario. OMERS a des employés à Toronto et dans d'autres grandes villes en Amérique du Nord, au R.-U., en Europe et en Australie, générant et gérant un portefeuille diversifié de placements sur les marchés publics et de placements en actions de sociétés fermées, en infrastructures et en biens immobiliers. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter www.omers.com.

le 31 décembre 2016 2015 2016 2015 Placements de marché 54,9 % 52,0 % 9,5 % 0,7 % Placements privés Actions de sociétés fermées 13,6 % 14,7 % 12,6 % 10,0 % Infrastructures 17,0 % 16,4 % 11,0 % 17,3 % Biens immobiliers 14,6 % 16,9 % 12,4 % 15,3 % Total des placements privés 45,1 % 48,0 % 12,0 % 14,5 % Rendement net total 10,3 % 6,7 % Actif net 85,2 G$ 77,1 G$

