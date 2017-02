/R E P R I S E -- Avis aux médias - La Fédération de soccer du Québec réplique aux allégations de conflits d'intérêt/







LAVAL, QC, le 24 févr. 2017 /CNW Telbec/ - La Fédération de soccer du Québec (FSQ), ainsi que ses membres dirigeants, souhaitent rétablir les faits concernant des éléments soulevés dans certains médias au cours des derniers jours qui portent atteinte à sa réputation et à celle de certains de ses administrateurs :

La FSQ réitère que tous ses administrateurs en poste se sont conformés aux règles d'éthique qui régissent les Fédérations sportives, et aux lois applicables dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, et ce, dans le meilleur intérêt de tous ses membres et collaborateurs.

Dans le cadre de la transaction d'achat des actifs de l'entreprise de logiciel de gestion du sport TSI Sports par la FSQ, la Fédération rappelle qu'au moment des discussions relatives à l'éventuelle transaction, en 2015, M. Mario Discepola , actionnaire de cette entreprise informatique, n'était plus membre du C.A de l'organisation, et ce depuis 2010.

La Fédération (FSQ) précise qu'au sujet des frais administratifs de 2,8 M $, près de 1,6 M$ de ce montant sont attribués aux cotisations faites à l'Association canadienne de soccer. Le reste, soit 1,2 M $ servent réellement à la gestion administrative de la Fédération, ce qui représente 18 % du budget total de 6,7 M$, pourcentage en deçà de plusieurs autres grandes fédérations sportives.

Rappelons, que la FSQ est la plus importante fédération sportive au Québec avec plus de 181 000 membres. Seulement 4 $ par joueur affilié sont octroyés à la FSQ à titre de frais administratifs.

Le président du C.A. de la Fédération, M. Martial Prud 'homme, possède une firme conseil en gestion des ressources humaines. Toutefois, il est important de prendre note qu'en aucun cas, M. Prud'homme n'a été rémunéré par la FSQ dans le cadre de mandat en gestion des ressources humaines. M. Prud'homme a accepté d'épauler la direction générale de façon bénévole et sans rémunération dans un contexte précis relevant de ses compétences professionnelles.

M. Patrick Esparbès, anciennement actionnaire de l'entreprise TGVO, fournisseur de services audiovisuels de la FSQ depuis 2009, s'est retiré comme administrateur de cette entreprise avant d'accepter le poste de directeur général adjoint de la Fédération (FSQ), en 2012. Cette mesure avait été explicitement stipulée par le C.A. en place à l'époque comme condition à son éventuelle embauche.

Le directeur général actuel de la Fédération (FSQ), M. Stéphane Arsenault, en poste depuis février 2017, réitère sa confiance envers les membres actuels du conseil d'administration, ainsi qu'à son président M. Martial Prud 'homme. Il soutient qu'à la lumière des récentes allégations, les administrateurs et gestionnaires de la Fédération de soccer du Québec continueront de faire preuve d'une importante vigilance en matière d'apparence de conflits d'intérêts.

Établie depuis 1911, la Fédération de soccer du Québec (FSQ) est la plus importante fédération sportive au Québec avec plus de 181 000 membres affiliés. Regroupant 18 associations régionales à travers le Québec, la FSQ est un organisme à but non lucratif qui a au coeur de sa mission de développer et régir le soccer sous toutes ses formes au Québec, de soutenir les Associations régionales de soccer (ARS) par des actions concertées et coordonnées et de favoriser l'accès à ses programmes, en collaboration avec ses partenaires.

