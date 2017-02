/R E P R I S E -- Traverse L'Isle-aux-Coudres-Saint-Joseph-de-la-Rive - Ajout de traversées du 24 au 26 février à l'occasion de La Grande Traversée Casino de Charlevoix/







QUÉBEC, le 22 févr. 2017 /CNW Telbec/ - La Direction de la traverse L'Isle-aux-Coudres-Saint-Joseph-de-la-Rive est heureuse d'annoncer l'ajout de traversées à l'occasion de La Grande Traversée Casino de Charlevoix.

Le vendredi 24 février, les départs suivants seront ajoutés :

De L'Isle-aux-Coudres : 14 h, 16 h et 21 h

De Saint-Joseph-de-la-Rive : 14 h 30, 16 h 30 et 21 h 30

Le samedi 25 février, les départs suivants seront ajoutés :

De L'Isle-aux-Coudres : 8 h, 10 h et 16 h

De Saint-Joseph-de-la-Rive : 8 h 30, 10 h 30 et 16 h 30

Le dimanche 26 février, les départs suivants seront ajoutés :

De L'Isle-aux-Coudres : 10 h et 12 h

De Saint-Joseph-de-la-Rive : 10 h 30, 12 h 30

La Direction invite sa clientèle à profiter de ces départs ajoutés afin de participer en grand nombre à ces activités enlevantes.

Prenez note que toutes les traversées sont assujetties aux conditions climatiques et aux transports d'urgence.

Rappelons que la traverse L'Isle-aux-Coudres-Saint-Joseph-de-la-Rive réalise plus de 12?000 traversées par année, transportant plus de 550?000 passagers et près de 312?000 véhicules. La traverse contribue ainsi au développement social, économique et touristique des régions de la Capitale-Nationale et de Charlevoix.

www.traversiers.gouv.qc.ca

