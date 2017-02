Nomination de Line Beauchamp à titre de représentante personnelle du premier ministre pour la Francophonie







QUÉBEC, le 24 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, annonce la nomination de Line Beauchamp à titre de représentante personnelle du premier ministre du Québec (sherpa) pour la Francophonie.

Occupant le poste de déléguée générale du Québec à Paris, Mme Beauchamp sera également chargée de représenter les intérêts du Gouvernement du Québec au sein de l'Organisation internationale de la Francophonie au nom du premier ministre. Elle pourra notamment faire valoir les positions du Québec en matière de promotion de la démocratie et de l'État de droit, d'égalité femme-homme, de lutte contre la radicalisation menant à la violence et de Francophonie économique. Mme Beauchamp participera à la définition des orientations, des positions officielles et des stratégies d'intervention du Québec, en étroite collaboration avec le ministère des Relations internationales et de la Francophonie ainsi qu'avec la Délégation aux affaires francophones et multilatérales à Paris.

Par ailleurs, le premier ministre tient à saluer le dévouement et le travail remarquables de Michel Robitaille qui, au cours des six dernières années, a agi à titre de sherpa.



« Je remercie Mme Beauchamp d'avoir accepté ce mandat important auprès de nos partenaires de la Francophonie. Nous partageons une langue, le français, que nous voulons faire rayonner ici et partout dans le monde. Plus que jamais, le Québec est engagé dans le développement de partenariats touchant l'économie, la lutte contre les changements climatiques et la promotion des valeurs que nous partageons. Grâce à sa vaste expérience, son leadership et son dévouement, Mme Beauchamp saura faire rayonner le Québec et faire entendre sa voix au sein de cette importante organisation internationale. »

Philippe Couillard, premier ministre du Québec



Le 22 août 2016, M me Beauchamp est nommée déléguée générale du Québec à Paris .

Beauchamp est nommée déléguée générale du Québec à . Au cours des deux années précédentes, M me Beauchamp avait occupé le poste de représentante du Gouvernement du Québec au sein de la Délégation permanente du Canada auprès de l'UNESCO.

Beauchamp avait occupé le poste de représentante du Gouvernement du Québec au sein de la Délégation permanente du auprès de l'UNESCO. De 2003 à 2012, M me Beauchamp fut successivement ministre de la Culture et des Communications, ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et vice-première ministre du Québec.

Beauchamp fut successivement ministre de la Culture et des Communications, ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et vice-première ministre du Québec. Mme Beauchamp est décorée du grade de commandeur de l'Ordre de la Pléiade (Ordre de la Francophonie et du dialogue des cultures de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie).



Pour consulter la biographie complète de la représentante personnelle du premier ministre pour la Francophonie, consultez le site de la Délégation générale du Québec à Paris : http://www.international.gouv.qc.ca/fr/paris#.

