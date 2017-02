« En période de dégel, roulez léger! »







QUÉBEC, le 24 févr. 2017 /CNW Telbec/ - La période annuelle de diminution des charges des véhicules lourds, qui correspond à la période de dégel sur les routes du Québec, débutera lundi prochain, le 27 février. Lors de cette période, des restrictions de charges s'appliqueront pour les véhicules des propriétaires, exploitants et conducteurs de véhicules lourds sur l'ensemble du réseau routier.

Les postes de contrôle seront en activité pendant de longues périodes au cours des prochaines semaines afin d'assurer une surveillance complète des principaux axes routiers. De plus, certaines interventions sur route par des patrouilleurs appuieront la couverture des postes de contrôle. Pour accomplir leur travail, les contrôleurs routiers comptent sur 34 postes de contrôle avec pesée, 25 aires de contrôle et plus de 700 équipements de pesée portatifs.

Retour sur la période de dégel 2016

La période de dégel 2016 s'est étalée sur 56 jours, alors que la moyenne anticipée est de 65 jours.

Les contrôleurs routiers ont réalisé 17 845 interventions en poste de contrôle et sur route.

Le nombre total de constats d'infraction pour surcharge s'est élevé à 1 809, soit 912 pour la masse totale en charge et 897 pour la masse axiale.

Pour l'année 2016, près de 36 % des constats d'infraction concernant une surcharge (axiale ou totale) ont été remis pendant la période de dégel.

Contrôle routier Québec

Les contrôleurs routiers de la Société de l'assurance automobile du Québec ont pour mandat d'assurer la surveillance du transport routier des personnes et des biens au Québec. Ils jouent ainsi un rôle essentiel, contribuant à l'amélioration du bilan routier et à la sécurité des usagers de la route. Pour en savoir plus, visitez le www.crq.gouv.qc.ca.

SOURCE Société de l'assurance automobile du Québec

Communiqué envoyé le 24 février 2017 à 08:19 et diffusé par :