Le plus grand salon de Chine consacré au cadeau et à la maison ouvrira ses portes en avril 2017

SHENZHEN, Chine, 24 février 2017 /PRNewswire/ -- La 25e édition du China (Shenzhen) International Gifts, Handicrafts, Watches & Houseware Fair se tiendra du 25 au 28 avril 2017 au centre de conventions et d'expositions de Shenzhen. Le premier salon chinois du cadeau rassemblant 5 000 stands sera l'occasion de découvrir pas moins de 500 000 types de produits créatifs de haute qualité directement auprès des plus grands fournisseurs, et à des prix défiant toute concurrence. L'événement sera organisé par Reed Huabo Exhibitions.

Le plus grand événement consacré au cadeau en Chine continentale

Les professionnels chinois du cadeau et de l'industrie se réuniront à l'occasion de cette plate-forme unique afin de toucher, essayer, ressentir, comparer et acheter directement toute une série de cadeaux, qu'il s'agisse de cadeaux d'entreprise, de promotions, de conceptions originales ou encore de cadeaux personnels ou saisonniers. On estime que plus de 20 catégories d'exposants seront présents sur les 110 000 m2 d'exposition dans 9 halls différents.

Il sera possible de rencontrer en personne les exposants afin de nouer des contacts directs avec 2 500 exposants venus démontrer leurs capacités de fabrication et présenter les nouvelles tendances, les innovations et toute une série de produits propres à vos entreprise, et de rassembler des informations compétitives pour mener votre société vers la réussite.

Points saillants

Le pavillon Maker Gallery aidera les acheteurs à trouver des produits créatifs uniques. Plusieurs produits intelligents innovants, d'une facture et d'une performance inégalées, seront présentés.

40 % des fabricants locaux présentent un important atout de production OEM et ODM, et dans la personnalisation des produits.

Plus de 20 associations professionnelles du cadeau de Chine continentale présenteront leurs produits spécialisés locaux.

5 catégories de produits électroniques dernier cri ? électronique grand public, électronique mobile, appareils ménagers, numérique 3C et vie intelligente ? seront présentés.

Des services à valeur ajoutée seront proposés pour maximiser votre participation à l'événement et répondre à tous vos besoins sous un même toit

Les acheteurs bénéficieront d'un ensemble complet de services visant à multiplier les débouchés et les ressources du secteur.

Service de traduction gratuit sur site pendant 1 heure pour les acheteurs étrangers préinscrits.

Services d'appariement d'entreprises pour aider les acheteurs à trouver les produits et les fournisseurs qui leur conviennent.

A propos de Reed Huabo

Reed Huabo, la société organisatrice de salons la plus influente de Chine, est membre de Reed Exhibitions, le premier organisateur d'événements au monde, qui a son siège au Royaume-Uni. Elle entend être à la tête du développement du secteur et créer en permanence de la valeur pour les clients à travers le monde entier.

Pour de plus amples informations et des tickets gratuits, rendez-vous sur www.chinagiftsfair.com.

