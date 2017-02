Exercice 2016-2017 - Loto-Québec présente ses résultats après trois trimestres







MONTRÉAL, le 24 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Après trois trimestres, Loto-Québec affiche des produits cumulatifs de 2,612 G$ et un résultat net de 933,2 M$. Il s'agit de légères baisses respectives de 39,6 M$ (-1,5 %) et de 12,7 M$ (-1,3 %). Ce recul s'explique principalement par les deux jours en moins que compte la période et par le plus faible nombre de gros lots majeurs offerts par les loteries pancanadiennes.

Par sa gestion efficiente, la Société a réduit ses charges totales de 11,3 M$ (-1,6 %) pour les trois derniers trimestres comparativement aux mêmes trimestres de l'exercice précédent. Les efforts fournis depuis le début de l'exercice à la fois pour bonifier l'offre et contrôler les dépenses permettent d'entrevoir la fin de l'exercice financier avec optimisme.

Les casinos

Les produits cumulatifs sont en hausse. Ils s'élèvent à 618,9 M$ (+2,8 %) et le résultat net se chiffre à 161,5 M$ (+4,0 %).

La hausse des produits s'explique principalement par la mise en valeur de l'offre de divertissement dans les établissements, l'accroissement de la clientèle aux tables de jeu et la vigueur du tourisme.

Les casinos ont enregistré plus de 226 000 visites supplémentaires (+3,4 %) par rapport à la même période en 2015-2016.

Les loteries

Les produits provenant des loteries se chiffrent à 1,272 G$ (-4,6 %), tandis que le résultat net est de 328,5 M$ (-8,2 %).

La diminution des produits est surtout attribuable au moins grand nombre de gros lots majeurs offerts au Lotto Max et au Lotto 6/49.

Le Lotto Max a mis en jeu 16 gros lots de 50 M$ ou plus et 174 Maxmillions durant la période, contre 22 gros lots de 50 M$ ou plus et 405 Maxmillions à pareille date l'an dernier.

a mis en jeu 16 gros lots de 50 M$ ou plus et 174 Maxmillions durant la période, contre 22 gros lots de 50 M$ ou plus et 405 Maxmillions à pareille date l'an dernier. Les paris sur événements présentent des ventes en hausse de 8,0 M$ (+17,6 %), notamment grâce aux cotes plus élevées offertes en ligne.

Les établissements de jeux

Le secteur des établissements de jeux comprend la loterie vidéo dans les bars et brasseries, les salons de jeux, le bingo en réseau et le Kinzo.

Les produits du secteur, légèrement supérieurs à ceux de l'an dernier, s'élèvent à 738,8 M$ (+0,7 %). Le résultat net se chiffre à 443,1 M$ (+2,4 %).

Les salons de jeux continuent de faire bonne figure, leurs produits étant en hausse de 3,9 M$ (+11,2 %).

Le jeu en ligne

Les produits provenant d'Espacejeux.com, tous jeux confondus, atteignent 58,3 M$, soit une augmentation de 12,2 M$ (+26,4 %).

Les ventes en ligne des loteries et des jeux de casino enregistrent des hausses.

Le rapport trimestriel est disponible sur le site Web de Loto-Québec.

