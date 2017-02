Le plus grand événement mondial dédié au secteur du GNL et du gaz annonce son retour en Europe en 2018







La ville de Barcelone en Espagne accueillera le plus grand événement mondial dédié au secteur du gaz naturel et du GNL (gaz naturel liquéfié) - Gastech Exhibition & Conference - qui sera de retour en Europe du 17 au 20 septembre 2018 dans le centre de congrès Fira Barcelona, Gran Via.

Soutenu par Sedigas, l'association espagnole du gaz, cet événement sera organisé par un consortium des principales parties prenantes espagnoles de l'énergie comme Enagás, Gas Natural Fenosa et Repsol. Cette 45[e] édition se tiendra en Europe alors que les trois dernières s'étaient déroulées en Asie. Cela reflète l'importance que Gastech accorde à la représentation des marchés mondiaux du gaz et du GNL.

On observe une hausse des perspectives pour la demande mondiale en GNL. En outre, la demande mondiale à l'horizon 2026 devrait augmenter de 50 % pour atteindre environ 430 millions de tonnes (source : Wood Mackenzie). En Asie, une croissance solide accrue continuera de se traduire par des exigences plus fortes et une meilleure flexibilité à l'échelle des activités liées au GNL. Gastech arrive en Espagne à un moment où les marchés européens du gaz et du GNL enregistrent un regain d'intérêt considérable. Antoni Peris, Président de Sedigas, l'association espagnole du gaz, a déclaré : « Nous aurons le grand plaisir d'accueillir Gastech en Espagne. Cet événement s'est avéré très pertinent dans le cadre de la résolution des enjeux liés au secteur mondial du gaz et du GNL. »

Les importations européennes en GNL s'apprêtent à connaître une deuxième année de croissance après des années de déclin entre 2011 et 2015, stimulant ainsi le marché du GNL. Marcelino Oreja, Président-directeur général de l'entreprise Enagás, a indiqué : « Je me réjouis vraiment à l'idée d'accueillir à Barcelone en 2018 le plus grand événement international réunissant le secteur mondial du gaz et du GNL. Dans le cadre de la transition menée par l'Europe vers un modèle énergétique à faibles émissions de carbone, le gaz naturel joue un rôle essentiel en sa qualité de ressource à faibles émissions. »

Rafael Villaseca, Président-directeur général de Gas Natural Fenosa, a également affirmé : « Il est important, en particulier pour les entreprises du monde entier, de partager ses expériences, d'innover et de faire avancer le secteur du gaz. Par ailleurs, nous pensons que cela représente une occasion unique pour Barcelone et pour l'Espagne de se retrouver à l'avant-garde de notre secteur. »

Gastech permettra de réunir une multitude de marchés en vue de discuter des enjeux commerciaux. Antonio Brufau, Président de Repsol, a précisé : « Nous avons l'honneur d'organiser l'événement Gastech à Barcelone en 2018 ; une plate-forme qui permettra aux entreprises de la communauté élargie de la distribution du gaz et du GNL de rencontrer et d'influencer des acheteurs et décisionnaires internationaux très ciblés. »

