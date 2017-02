Cascades Sonoco annonce un investissement de plusieurs millions de dollars dans son usine de Birmingham, en Alabama, pour soutenir la croissance d'une nouvelle gamme de produits novatrice







HARTSVILLE, CAROLINE DU SUD, Feb. 24, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cascades Sonoco, coentreprise de la Sonoco Products Company (NYSE:SON) et de Cascades inc. (TSE:CAS), a annoncé aujourd'hui un investissement de près de 16 millions de dollars dans l'agrandissement de son usine de Birmingham, en Alabama. Cette nouvelle ligne de couchage de classe mondiale permettra de produire des substrats de papier et de carton couchés fondés sur les nouveaux procédés de couchage à base d'eau FlexShieldMC, FluteSHIELDMD et SurfSHIELDMC de la Société. Ces nouvelles barrières fonctionnelles à base d'eau, qui ont récemment fait leur entrée sur le marché des boîtes pliantes et du cartonnage ondulé, sont conçues pour remplacer les applications traditionnelles à base de polyéthylène basse densité (LDPE) traditionnellement employée dans la conception de boîtes pliantes pour les mets à emporter. Elles offrent également une solution de remplacement à la cire utilisée dans l'industrie du cartonnage ondulé. Ces produits sont recyclables, repulpables et compostables.



« Cet investissement de Cascades Sonoco pour le couchage de substrats à partir de solution aqueuse permet une expansion géographique significative dans le sud-est des États-Unis, un marché à la croissance rapide », déclare Rodger Fuller, vice-président principal, papier, tubes et mandrins ? États-Unis et Canada, et présentoirs et emballages, Sonoco. « Cascades Sonoco se réjouit de cet ajout à sa gamme de produits et entend demeurer chef de file sur le marché de l'emballage de protection de rouleaux pour l'industrie papetière. »

« Nous tenons à souligner le soutien de la Birmingham Business Alliance et de tous nos partenaires ; leur appui a certainement influé sur notre décision d'investir dans la région », ajoute Luc Langevin, président et chef de l'exploitation, Cascades Groupe Produits Spécialisés. « Nul doute que cet investissement stratégique aidera Cascades Sonoco à élargir son offre de produits sur des marchés en forte croissance axés sur les besoins des consommateurs. »

L'installation de la nouvelle ligne et les travaux d'agrandissement de l'usine de Birmingham commenceront dès le début de l'année, et la mise en service devrait se faire au deuxième trimestre de 2018. Au maximum de sa capacité, la nouvelle chaîne de production de produits de couchage à base d'eau sera en mesure de produire de 40 000 à 50 000 tonnes de carton couché par année.

« La Jefferson County Commission est ravie que Cascades Sonoco ait décidé d'investir plus de 16 millions de dollars pour accroître l'envergure de ses activités dans notre région », soutient David Carrington, commissaire du comté de Jefferson. « Cet engagement à long terme, qui se traduit par l'investissement de capitaux et par la création d'emplois, témoigne de la qualité de notre main-d'oeuvre et de notre climat d'entreprise. »

À propos de Cascades

Fondée en 1964, Cascades fabrique, convertit et commercialise des produits d'emballage et de consommation composés principalement de fibres recyclées. L'entreprise emploie 11 000 personnes, qui travaillent dans plus de 90 unités d'exploitation situées en Amérique du Nord et en Europe. Forte de sa philosophie de gestion, de ses cinquante ans d'expérience dans le recyclage et de son dynamisme derrière ses efforts constants en recherche et développement, Cascades continue d'offrir les produits novateurs auxquels les clients se fient. Les actions de Cascades se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole CAS. Pour obtenir de plus amples renseignements sur notre entreprise, visitez son site Web à www.cascades.com.

À propos de Sonoco

Fondée en 1899, Sonoco (NYSE:SON) est un fournisseur mondial d'emballages de produits de consommation, de produits industriels, d'emballages protecteurs et de services pour la chaîne d'approvisionnement en emballages et présentoirs. La Société, qui génère des ventes nettes annualisées d'environ 4,8 milliards de dollars, compte 20 000 employés qui travaillent dans plus de 300 installations situées dans 33 pays et qui mettent à la disposition de quelque 85 nations certaines des marques les plus connues au monde. Sonoco est fière de son inscription à l'indice Dow Jones Sustainability World Index (2015-2016). Pour en apprendre davantage sur la Société, veuillez consulter son site Web au www.sonoco.com.

