Gartner place à nouveau Yellowfin dans le Magic Quadrant for Business Intelligence and Analytics Platforms

Pour la quatrième année consécutive, le fournisseur d'informatique décisionnelle Yellowfin occupe une place dans le rapport Magic Quadrant for Business Intelligence and Analytics Platforms de Gartner (*1).

PARIS, le 24 février 2017 /PRNewswire/ -- Pour la quatrième année consécutive, Gartner a placé le fournisseur mondial de logiciels d'informatique décisionnelle (BI) et d'analytique Yellowfin dans le Magic Quadrant for Business Intelligence and Analytics Platforms (Quadrant magique des plateformes d'informatique décisionnelle et d'analytique) de Gartner. Ce rapport, largement considéré comme la plus importante analyse annuelle du marché mondial de la BI et de l'analytique, offre un examen indépendant de l'orientation stratégique, de l'état de maturité et des principaux fournisseurs technologiques du marché.

« Nous sommes très heureux d'obtenir cette validation de notre vision, produit et croissance internationale », a déclaré le PDG et cofondateur de Yellowfin, Glen Rabie. « La présence internationale grandissante de Yellowfin a été le résultat d'une réponse réussie aux demandes changeantes du marché à travers l'innovation constante des produits.

« Davantage d'organisations dans le monde veulent fournir des analyses de données à travers l'ensemble de l'entreprise », a déclaré Rabie. « Yellowfin occupe une place unique pour aider les personnes à réaliser cet objectif avec une plateforme d'analyse de bout en bout qui simplifie la BI pour les informaticiens, les analystes de données et les utilisateurs commerciaux. »

Rabie a poursuivi : « Avec Yellowfin, les analystes de données disposent de l'environnement robuste dont ils ont besoin pour produire des rapports et analyses fiables rapidement, les utilisateurs commerciaux ont la liberté et le soutien nécessaire pour comprendre et agir sur la base d'éléments de connaissance fondés sur les données, alors que les informaticiens ont le cadre de gouvernance et de sécurité requis pour un déploiement à l'échelle de l'entreprise.

« L'approche vis-à-vis de la BI centrée sur l'entreprise de Yellowfin permet aux organisations de passer des sources de données à la prise de décision en un seul endroit. Yellowfin relie les personnes et leurs données. »

Le marché de la BI a continué d'évoluer rapidement lors des douze derniers mois, comme l'a fait ressortir Gartner.

« Le passage à une plateforme de BI et d'analytique moderne a maintenant atteint un point de basculement », a déclaré le vice-président directeur de Gartner, Ian Bertram. « Les organisations doivent faire la transition vers des plateformes de BI modernes, simples à utiliser, rapides et agiles pour créer de la valeur commerciale à partir de connaissances plus approfondies dans diverses sources de données.

« Pour bénéficier pleinement des avantages des plateformes modernes de BI et d'analytique, les dirigeants doivent repenser de nombreux aspects de leurs déploiements actuels d'analytique centralisés et centrés sur l'informatique, y compris la technologie, les rôles et les responsabilités, les modèles organisationnels, les processus de gouvernance et le leadership. » (*2)

Le dernier rapport Magic Quadrant for Business Intelligence and Analytics Platforms a évalué 24 fournisseurs différents à travers 15 capacités essentielles et cinq principaux cas d'utilisation. L'étude a également cité 51 « autres fournisseurs pertinents » supplémentaires qui n'ont pas été retenus pour être inclus dans le Magic Quadrant.

*1 Le rapport Magic Quadrant for Business Intelligence and Analytics Platforms Gartner a été rédigé par les analystes de Gartner Rita L. Sallam, Cindi Howson, Carlie J. Idoine, Thomas W. Oestreich, James Laurence Richardson et Joao Tapadinhas, publié le 16 février 2017.

*2 Source : Communiqué de presse Gartner « Gartner Says Worldwide Business Intelligence and Analytics Market to Reach $16,9 Billion in 2016 » (Gartner déclare que le marché mondial de l'informatique décisionnelle et de l'analytique a atteint 16,9 milliards $ en 2016), publié le 3 février 2016 http://www.gartner.com/newsroom/id/3198917

**Gartner ne soutient aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche et ne conseille nullement aux utilisateurs de technologie de choisir les fournisseurs les mieux classés ou autre. Les publications de recherche de Gartner sont composées d'avis de l'organisation de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de faits. Gartner décline toute garantie, exprimée ou impliquée, concernant cette recherche, et notamment des garanties de qualité marchande ou d'adéquation à un objectif spécifique.

À propos de Yellowfin

Yellowfin est un éditeur mondial de logiciels d'informatique décisionnelle (BI) et d'analytique qui s'investit avec passion pour faciliter l'accès à l'informatique décisionnelle. Fondé en 2003 en réponse à la complexité et aux coûts associés à l'implémentation et à l'utilisation des outils de BI traditionnels, Yellowfin est une solution d'analytique et de reporting hautement intuitive qui s'appuie entièrement sur le Web. Yellowfin est un leader en BI mobile, collaborative et intégrée, mais aussi en veille géodécisionnelle et en visualisation des données.

Plus de 10 000 sociétés et plus de 2 millions d'utilisateurs finaux répartis dans 70 pays utilisent quotidiennement Yellowfin. Pour obtenir plus d'informations, veuillez visiter www.yellowfinbi.com



