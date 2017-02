/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Les ministres Gaétan Barrette et Lucie Charlebois annonceront des investissements concernant la région de la Montérégie/

QUÉBEC, le 23 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse au cours de laquelle le ministre de la Santé et des Services sociaux, monsieur Gaétan Barrette, ainsi que la...

